CHP PM'de kesin olmayan sonuçlar belli oldu: Listeyi delenler ve delegeden oy alamayanlar sürpriz oldu

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 05:01

“Hedef İktidar” sloganıyla Ankara Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi'nde yapılan CHP'nin 37. Olağan Kurultayı, Parti Meclisi seçiminin tamamlanmasıyla sona erdi. Parti Meclisi seçimlerinin kesin sonuçları, cinsiyet ve gençlik kotalarının uygulandıktan sonra açıklanacak. Parti Meclisi seçimlerinde en yüksek oyu alan isim 982 oyla Faik Öztrak oldu. Yüksek oy alanlar arasında 862 oyla Bülent Kuşoğlu, 836 Onursal Adıgüzel,830 oyla Umut Akdoğan, 824 oyla Gürsel Erol,723 oyla Zeynel Emre, 720 oyla Murat Emir yer aldı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği" tartışmaları nedeniyle 2016'da partiden ihraç edilen ve geçen yıl eylül ayındaki PM'de yeniden partiye üye yapılan eski Ankara Milletvekili Nazlıaka 515 delegenin oyunu aldı. Nazlıaka'nın da PM'ye girmesi bekleniyor.

LİSTEYİ DELDİLER

Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı belirtilen anahtar listede yer almayan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol 824, PM üyesi Eren Erdem 637, eski milletvekilleri Müslim Sarı 592, Gaye Usluer 661 ve Gökhan Günaydın 641 oy alarak PM'ye girebilecek oya ulaştı.

LİSTE DIŞI KALANLAR

CHP'nin mevcut MYK üyeleri Ahmet Ünal Çeviköz, Parti Meclisi seçiminde 87'inci sırada yer alarak 278 oy aldı, Yıldırım Kaya 56'ıncı sırada yer alarak 495 oy aldı, Tuncay Özkan da 59'uncu sırada yer alıp 477 oy alarak ilk 52 kişilik PM listesine giremedi.

KOTAYA TAKILAN İSİMLER

Cinsiyet kotasına takılarak PM'yi giremeyen isimler ise şöyle:

1- Akif Hamzaçebi - 40. sırada (569 oy aldı)

2- Turan Aydoğan - 41. sırada (551 oy aldı)

3- Sezgin Tanrıkulu - 42. sırada (545 oy aldı)

4- Mehmet Tüm - 45. sırada (523 oy aldı)

5- Cemal Canpolat - 46. sırada (521 oy aldı)

6- Hakkı Akalın - 48. sırada (520 oy aldı)

7- Hüseyin Yaşar - 50. sırada (510 oy aldı)

8- Mehmet Ali Çelebi - 51. sırada (507 oy aldı)

9 - Aykut Erdoğdu - 52. sırada (499 oy aldı)

PM’YE GİREN İSİMLER

CHP PM'ye giren isimler ve aldıkları oylar şöyle oldu:

Deniz Demir - 825

Erdoğan Toprak - 814

Gürsel Erol - 824

Oğuz Kaan Salıcı - 844

Umut Akdoğan - 830

Ahmet Akın - 791

Selin Sayek Böke - 794

Faik Öztrak - 982

Bülent Tezcan - 676

Orhan Sarıbal - 675

Hakkı Süha Okay - 762

Rıfat Turuntay Nalbantoğlu - 848

Gaye Usluer - 661

Veli Ağbaba - 791

Onursal Adıgüzel - 836

Nurhahay Altaca Kayışoğlu - 666

Gamze Akkuş İlgezdi - 729

Tekin Bingöl - 716

Gülizar Biçer Karaca - 606

Gökhan Günaydın - 641

Eren Erdem - 637

Murat Emir - 720

Zeynel Emre - 723

Devrim Barış Çelik - 612

Muharrem Erkek – 642

BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT PLATFORMU ÜYELERİ BELLİ OLDU

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilen 12 isimden 8 kişi PM üyesi oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Yunus Emre (1021), Dr. Aylin Yaman (964), Fethi Açıkel (959), Burhan Şenatalar (905), Prof. Dr. Ali Rıza Erbay (887), Lale Karabıyık (871), Yüksel Taşkın (780), Ayşe Eser Danışoğlu (756) BKSP kontenjanından PM üyesi oldu.

Sanatçı Onur Akın'ın, 777 oy almasına rağmen cinsiyet kotası nedeniyle BKSP'ye giremediği belirtildi.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU BELİRLENDİ

CHP 37. Olağan Kurultayı’nda Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) seçilen isimler belli oldu.

Yeni YDK isimleri şöyle:

796 oyla Mahir Polat, 778 oyla Saniye Barut, 771 oyla Uğur Bayraktutan, 774 oyla Süleyman Bülbül, 682 oyla Gülsun Filorinalı, 649 oyla Sezgin Kaya, 637 oyla Cem Artantaş, 630 oyla Ahmet Ersen Oysoy, 630 oyla Garip Erdoğan, 621 oyla Doğuşcan Aygün, 593 oyla Mustafa Serdar Soydan, 574 oyla Bülent Maraklı, 539 oyla Gülşah Atalar, 476 oyla Tuğba Torun, 465 oyla Gonca Yelda Orhan.

554 oy alan Bülent Yücetürk ile 526 oy alan Yiğit Acar cinsiyet kotası dolayısıyla YDK’ya giremedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu anahtar liste belirlemişti. Kılıçdaroğlu’nun YDK için belirlediği 15 isim ise şöyle:

Uğur Bayraktutan, Sezgin Kaya, Cem Artantaş, Süleyman Bülbül, Gülsüm Filorinalı, Bülent Maraklı, Ahmet Örsen Özsoy, Mahir Polat, Mustafa Serdar Soydan, Garip Erdoğan, Bülent Yücetürk, Saniye Gül Barut, Doğuşcan Aygün, Yiğit Acar, Gülşah Deniz Atalar

YDK’daki eski isimler de şöyle:

Ahmet Eren Özsoy, Cem Artantaş, Emrah Arslan, Erdoğan Kılıç, Gonca Yelda Orhan, Gülsüm Filorinalı, Mahir Polat, Mustafa Serdar Soydan, Öncü Özbay, Selahattin Emre, Sezgin Kaya, Süleyman Bülbül, Tuba Torun, Turan Aydoğan, Uğur Bayraktutan.