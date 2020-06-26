CHP raporu: Roman ailelerin yüzde 30'u aç uyuyor'

CHP Bilim Platformu, Romanların yoksulluğunu, ekonomik bunalım nedeniyle toplumda yaşanan intihar vakaları ve çocukların mağduriyetlerini ele alan 3 ayrı rapor yayımladı. Raporda, Roman ailelerin yüzde 30'unun ayda birçok kez aç uyumak zorunda kaldığını belirtilirken, AKP iktidarları döneminde geçim sıkıntısı ve ticari başarısızlık nedeniyle 5 bin 485 intihar vakasının gerçekleştiği, çocuk işçiliği oranının yüzde 21.1 seviyelerine çıktığını kaydedildi.

CHP Bilim Platformu, "Sarayın Ekonomisi Toplumu Bunalıma ve İntihara Sürüklüyor", "Romanlar İçin Yoksulluk ve Ayrımcılık Kader Olmasın" ve "Çocuklarımız AKP Rejiminde Yoksul ve Mağdur" başlıklı 3 rapor yayınladı.

"Sarayın Ekonomisi Toplumu Bunalıma ve İntihara Sürüklüyor" başlıklı raporda, AKP iktidarları döneminde geçim sıkıntısı ve ticari başarısızlık nedeniyle 5 bin 485 intihar vakasının gerçekleştiği belirtilerek, son 5 yılda antidepresan kullanım oranının yüzde 27 oranında arttığının altı çizildi. Rapora göre son üç yılda bireysel kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayısında yüzde 33, kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı yüzde 20 artarken, kredi kartı borcu olan sayısı da 4 kat yükseldi.

"Romanlar İçin Yoksulluk ve Ayrımcılık Kader Olmasın" başlıklı raporda, Romanların sadece yüzde 11'inin düzenli bir işe sahip olduğu kaydedilirken, şunları yer verildi:

- Romanların yüzde 76'sının düzenli bir gelire sahip değil.

- Yüzde 81'inin sigortasız ve güvencesiz çalıştı.

- Yüzde 35'inin kötü koşullara sahip yerlerde yaşadı.

- Roman ailelerinin yüzde 30'unun ayda birçok kez aç uyumak zorunda kalıyor.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ ARTTI

"Çocuklarımız AKP Rejiminde Yoksul ve Mağdur" başlıklı raporda ise Türkiye’deki her 3 çocuktan birinin şiddetli yoksunluk çektiğinin altı çizilerek, çocuk işçiliği oranının yüzde 21.1 seviyelerine vardığı ve bu çocukların yüzde 34’nün okula gidemediği kaydedildi. Rapordan bazı veriler şöyle:

- 2017 yılında cinsel istismar mağduru çocuk sayısı 18 bin 560 ve bunların 16 bin 198’i kız çocuğu.

- 2002-2019 yılları arasında 700 binden fazla kız çocuğunun evlendirildi. 2019 yılında yapılan resmi evliliklerin yüzde 3.8’inde 16-17 yaş arası kız çocuğu evlendirildi.

- 2014 - 2019 yılları arasında 18 yaş altı doğum yapmış çocuk sayısı yaklaşık 95 bin ve bin 700'e yakını ise 15 yaşından küçük.

- 2019’da ceza mahkemelerinde davaları karara bağlanan çocuk sayısı 90 bin 889.

-Devlete bağlı özel eğitim veren anaokulu sayısı sadece 44 hizmet verilen çocuk sayısı sadece 2 bin 110.

- 15 yaş grubu öğrencilerin sadece yüzde 3'ü yüksek başarı seviyesinde okuma becerilerine sahip.