CHP Rize İl Başkanı Deniz: Rize’de yasaklara ve ölümlere devam
CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, “AKP İl Yöneticisinin ortağı olan bir işletmenin açılışı önceki günlerde bine yakın kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Risk oranına göre açıkladıkları esnekliklerin hiçbiri Rize’yi kapsamıyor. Vakalar ve ölümler artıyor. Lebaleb kongreden lebaleb açılışlara. Sonuç Rize’de yasaklara ve ölümlere devam” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen pazartesi günü kabine toplantısı sonrasında kısıtlamalara yönelik yaptığı açıklamalara CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz tepki gösterdi.
Rize ve Karadeniz’de bir çok ilin “çok yüksek riskli” grup arasında yer almasında AKP kongrelerinin etkili olduğunu söyleyen Deniz, “Rize’de vakalar zaten yüksekti. Durum böyleyken Rize ve Karadeniz illerinde peş peşe kongreler yapmak çok doğru bir yaklaşım biçimi değil. AKP, Rize halkını bile bile tehlikeye atan bir sürece imza attı. Rize’de binlerce kişinin katıldığı kongreler yapmak bölge halkına büyük haksızlıktır. Salgın tetiklenmiş oldu. Kongrelere çevre illerden de insanlar getirdiler. Güneysu ilçesinde kongre için stant kurup test yaptılar. Madem AKP’nin elinde böyle bir imkan var neden tüm Rize’de bunu yapmadılar? Ya da neden tüm Türkiye’ye yerel test alanları kurup bu imkanı sağlamıyorlar? Protokollere test yaptırıyorlar diğerleri aynı haklara sahip değil mi? Tayyip Erdoğan’a yakın olana test garanti” dedi.
Kongrelerden sonra AKP’nin Rize’de açılışlarını sürdürdüğünü kaydeden Deniz, “AKP İl Yöneticisinin ortağı olan bir işletmenin açılışı önceki günlerde bine yakın kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Risk oranına göre açıkladıkları esnekliklerin hiçbiri Rize’yi kapsamıyor. Vakalar ve ölümler artıyor. Lebaleb kongreden lebaleb açılışlara. Sonuç Rize’de yasaklara ve ölümlere devam” diye konuştu.
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