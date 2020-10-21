CHP sahte 'sahte içki ölümleri'ni araştırmak için komisyon kurdu
Son günlerde art arda meydana gelen sahte içki kaynaklı ölüm haberleri üzerine CHP harekete geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine “sahte içkiye bağlı ölümleri” araştırmak için parti içerisinde araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon, ölümlerin yaşandığı şehirleri ve aileleri ziyaret etmeye başladı.
CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla komisyonun kurulduğu bildirildi. Kurulan komisyonda CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Mahir Polat, Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer yer aldı.
Sahte içkiye bağlı ölümler ve sahte içkinin boyutlarıyla ilgili araştırma yapacak olan komisyon, Türkiye’de ölümlerin yaşandığı şehirlerde ziyaretlere başladı. CHP heyeti, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerini ve kalıcı sağlık sorunu yaşayan kişileri ziyaret ederek incelemelere başladı.
Şu ana kadar Kırıkkale ve İzmir’de görüşmeler yapan heyet, incelemelerinin tamamlamasının ardından sahte içki nedeniyle yaşanan mağduriyetleri rapor haline getirerek kamuoyuna açıklayacak.
NE OLMUŞTU?
Son dönemde ilk olarak Kırıkkale’de 9 Ekim’de başlayan sahte içki kaynaklı ölümler, İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon, Tekirdağ, Zonguldak’ta da görüldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 67’ye ulaştı.
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef'de yayınlanan skandal görüntülere tepki
- Aytun Çıray'dan Meral Akşener'e yanıt gecikmedi
- Şener'den Erdoğan'a: Aman, dokunma sakın!
- Hollywood efsanesi Robert Redford’ın acı günü
- Yeni Zekeriya Öz, Akın Gürlek'tir
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- 'Yüzyılın projesi' meğer yokmuş!
- DSÖ yeni tehdidi açıkladı
- Zindaşti’nin yeğeni kaçırıldı
- Derin kırılma
Video Haberler
- Bisiklete böyle bindi, gözaltına alınınca ülke karıştı
- Utandıran görüntü için istenen ceza belli oldu
- Laf atma cinayetinde milli sporcunun cezası belli oldu
- “Pis Araplar” deyip bıçakla saldırdılar!
- Önünü kestiği sürücüye küfürler edip yumrukla saldırdı
- Üç CHP milletvekilinden gazeteciler için ortak çağrı
- Genç kızı takip edip taciz etti
- Kutup ışıkları uzaydan böyle görüntülendi
- Böcek'in sağlık durumuna ilişkin önemli açıklama
- AKP'nin Sen Kimsin kampanyasına kadınlardan yanıt
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef'de yayınlanan skandal görüntülere tepki
- Aytun Çıray'dan Meral Akşener'e yanıt gecikmedi
- Şener'den Erdoğan'a: Aman, dokunma sakın!
- Hollywood efsanesi Robert Redford’ın acı günü
- Yeni Zekeriya Öz, Akın Gürlek'tir
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- 'Yüzyılın projesi' meğer yokmuş!
- DSÖ yeni tehdidi açıkladı
- Zindaşti’nin yeğeni kaçırıldı
- Derin kırılma