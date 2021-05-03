CHP, salgın önlemi olarak MYK toplantısını uzaktan toplayacak
Cumhuriyet Halk Partisi, merkez yönetim kurulu toplantısını salgın tedbirleri olarak uzaktan video konferans yöntemi ile gerçekleştirecek.
CHP’de alınan Covid-19 tedbirleri, tam kapanma süreci ile birlikte genişletildi. Bir süredir ziyaretçi kabul edilmeyen genel merkezde personel sayısı azaltıldı; nöbet sistemi ile uzaktan çalışılmaya başlandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve genel başkan yardımcıları da merkez yönetim kurulu (MYK) toplantısını bugün video konferans ile uzaktan yapacak. CHP Genel Merkezi’nde, Ankara’da Covid-19 vaka sayılarının artış sonrası alınan tedbirler, tam kapanma döneminde artırıldı. CHP’deki tam kapanma önlemleri her pazartesi gerçekleştirilen partinin MYK toplantısını da etkiledi. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’nin genel başkan yardımcılarına gönderdiği yazıya göre, CHP MYK, bugün, saat 12.00’de uzaktan toplanacak.
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