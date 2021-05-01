CHP'li Ali Mahir Başarır: "E-Başvuru sistemine ve Alo 199'a ulaşılamıyor"
CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabı üzerinden, çalışma izin belgesinin alındığı "e-Başvuru" sistemi ile seyahat izin belgesi ve randevuların alındığı "Alo 199"a ulaşılamadığını belirtti. Başarır, Bakan Soylu'ya seslendi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, çalışma izin belgesinin alındığı "e-Başvuru" sistemi ile seyahat izin belgesi ve randevuların alındığı "Alo 199"a ulaşılamadığını belirtti. Sosyal medya hesabı üzerinden Alo 199'u aradığı anları paylaşan Başarır, "İnsanlar mağdur" diyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi.
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma döneminde, vatandaşların çalıştıkları şirketlerdeki yetkililerce daha önce verilen tüm belgelerin 2 Mayıs’ta saat 24.00'te geçerliliğini yitireceğini açıklamıştı. Öte yandan geçerli olacak olan belgelerin e-Devlet üzerinden alınacağı, seyahat izin belgeleri ve randevular için başvuruların "Alo 199"a yapılacağı duyurulmuştu.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Soylu’yu etiketleyerek yaptığı açıklamada e-Başvuru sistemine ve Alo 199'a ulaşılamadığını belirtti. Başarır'ın paylaştığı videoda yoğunluktan dolayı Alo 199'un sürekli meşgul çaldığı görülüyor.
Başarır'ın paylaşımı şu şekilde:
İnsanlar mağdur! @suleymansoylu "e-Başvuru" ve "Alo 199"’a ulaşılamıyor! pic.twitter.com/34XQW03JDj— Ali Mahir Başarır (@alimahir) May 1, 2021
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