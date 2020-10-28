CHP Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Demir lösemiye yenik düştü
Bir süredir lösemi tedavisi gören CHP Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Demir hayatını kaybetti.
CHP Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Demir, yakalandığı lösemiye (kan kanseri) yenik düştü.
Ankara'da özel bir hastanede tedavi gören Furkan Demir'in ölümü sonrası, kardeşi Berkay Demir, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Berkay Demir, "Bu gidişin çok erken oldu kardeşim. Daha yapacak işlerimiz, yürüyecek yolumuz vardı. Samsun İl Gençlik Kolları Başkanımız, canım kardeşim Furkan Demir maalesef yaşam mücadelesini kaybetti. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.
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