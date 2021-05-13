CHP, Sedat Peker’in iddialarını Meclis’e taşıyacak

13 Mayıs 2021 Perşembe, 15:46

CHP Milletvekili Muharrem Erkek, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ortaya attığı iddialara ilişkin konuştu. Susurluk’tan daha ciddi iddialarla karşı karşıya kalındığını belirten Erkek, Meclis’te komisyon talebinde bulunacaklarını söyledi.

TELE1’e konuk olan Erkek, savcıların tarafsız ve bağımsız olamadığını söyleyerek “Meclis açılır açılmaz mafya-iktidar ilişkileri ve iddiaları ilgili harekete geçeceğiz. Susurluk’tan daha ciddi iddialar ile karşı karşıyayız. İktidarın mafya ile ilişkileri açığa çıkıyor, meclisin bunları kesinlikle araştırması lazım. Biz neden güçlü Meclis diyoruz? İşte bunlar için diyoruz. Meclis güçlü olursa bunları soruşturur” dedi.