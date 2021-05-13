Mehmet Ağar özür diledi

13 Mayıs 2021 Perşembe, 12:24

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Sözcü TV’de açıklamalarda bulundu.

Yalıkavak Marina için "Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır" diyen Mehmet Ağar sözleri nedeniyle Emniyet teşkilatından ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan özür diledi.

Ağar, hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker ile ilgili avukatının gerekli girişimleri yapacağını söyledi. Ağar devamında, oğlu AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar ile ilgili gazeteci Yeldana Kaharman'ın ölümünden sorumlu olduğu iddiası üzerine, "İddialar yasadışı kişilerden" dedi.

Cumhuriyet’in ulaştığı Mansimov'un sorgu kaydında yer alan ifadeler üzerine açıklamalarda bulunan Ağar, “Pensilvanya’ya Mansimovla birkaç kere gittik. Devletin bilgisi vardı” dedi.

"KALBİ OLARAK ÖZÜR DİLİYORUM"

Ağar şunları söyledi:

“Bütün eleştirilere hak veriyorum. Olayın kızgınlığından ve sinirliliğinden burada bir sürç-i lisan söz konusu. Bugün görev yapan emniyet teşkilatı mensubu arkadaşlarımız çok nadide çok değerli arkadaşlarımız. Bizim zamanında daha rütbelerde çok başarılı görevleri yapıyorlardı.

Bugün Türkiye organize suç örgütlerine nefes aldırmıyorlar, göz açtırmıyorlar. Dolayısıyla benim bu tabiri kullanmam fevkalade yanlıştır. Bütün meslektaşlarımı incittiğimi düşünüyorum. Bundan dolayı kalbi olarak özür diliyorum. Özellikle sayın İçişleri Bakanı gerçekten çok takdirler kendisini takip ediyorum. Gerek terörle mücadelede gerek organize suçlarla mücadelede gerek teşkilata verdiği güven dolayısıyla fevkalade başarılı görev sürecini devam ettiriyor. Allah da uzun yıllar devam ettirsin.”

YALIKAVAK TARTIŞMASI

"Ben 25 sene olmuş devletten ayrılalı. 15 sene siyasette, bazı büyük holdingler yönetim kurulu üyelikleri hep teklif ettiler. hiç birini kabul etmedim etmem de. Ancak burada benim söylediğim şu, iki devlet başkanımız Cumhurbaşkanımız ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı arasında kardeşliğe yakın bir ilişki var. Zaten merhum Aliyev'den bu yana iki millet iki devlet bir millet anlayışı var. Dolayısıyla son Karabağ olayı çıktığı gibi kardeşlik olağanüstü gelişti. Bunun öncesinde Türk-Azerbaycan kardeşliğini sarsmaz bir biçimde güçlendirecek şekilde Marina sahiplerinin ricası üzerine ben bu görevi kabul ettim. Türk özel sektöründe hiçbir görevi kabul etmedim. Bunu kabul etmemin sebebi, Türkiye ile Azerbaycan var olan kardeşliğinin pekişmesi amacıyla kabul ettim"

NE OLMUŞTU?

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’in açıklamalarının ardından konuşmuştu.

Peker tarafından, FETÖ’den ceza alıp tahliye edilen Palmali Holding’in sahibi Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’na kumpas kurmakla suçlanan Ağar, Yalıkavak Marina'nın satışıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. "Bodrum'a hiç gitmedim" diyen Ağar, “Bizi buradan uzaklaştırınca yapılacak olan da belli: Buraya mafya çökecek. Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır demişti.

Bakan Soylu ise bugün yaptığı açıklamada Ağar’a, "Benim devletim Libya’ya ve Karabağ’a çökülmesine fırsat vermedi. Kıytırık bir marinaya mafya bozuntularının çökmesine fırsat vermez. Türkiye eski Türkiye değil” diye yanıt vermişti.



