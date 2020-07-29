CHP, sosyal medyaya sansür kanununun iptali için AYM'ye başvuracak

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 16:23

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya teklifi hakkında TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Sosyal medya teklifine karşı 16 saat boyunca direndiklerini ancak AKP ve MHP oylarıyla teklifin yasalaştığını söyleyen Özkoç “TBMM, AKP ve MHP oylarıyla sarayın emrini onayan bir notere dönüşmüştür" dedi.

“İNSANLARIN SESİNİ YOK ETME TEKLİFİ”



Yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıklayan Özkoç, “Bu yasa teklifi, sansür uygulayan, gençlerimizin özgürlük alanını kısıtlayan, ‘bu doğru değil’ deyip muhalefet etmek isteyen insanların sesini yok etmek isteyen bir yasa teklifidir” ifadelerini kullandı.

Özkoç, düzenleme ile sosyal medya şirketlerinden temsilcilik istenmesini "AKP iktidarı yandaş medyaya yaptığı baskıyı uygulayabilmek için bir muhatap arıyor" sözleri ile değerlendirdi. Özkoç, teklifte yer alan "Unutulma Hakkı" ile ilgili iktidarın toplumun hafızasını silmek istediğini söyledi.



“İKTİDAR, TOPLUMUN HAFIZASINI SİLMEK İSTİYOR”

Özkoç, “AKP iktidarı unutma hakkını getiriyor. Ben geçmişimle ilgili hiçbir şeyi unutmak istemem. Ben terör örgütleriyle el ele kol kola yürümedim. AKP iktidarı ‘toplumun hafızasını silmek istiyorum’ diyor. AKP Ortadoğu Projesini unutturmak istiyor. Fethullahçı Terör Örgütü ile kadroları oluşturduğunu unutturmak istiyor” ifadelerini kullandı.

“KARARLARIN SARAYIN GELECEĞİ İÇİN ALINIYOR”

AKP’nin kendini güvenceye alacak yasaları çıkarmak istediğini söyleyen Özkoç, “TBMM, AKP ve MHP oylarıyla sarayın emrini onayan bir notere dönüşmüştür. TBMM’de kararlar millet için değil sarayın geleceği için alınmaya başlanmıştır. Buna karşı duracak olan yine milletimizin iradesidir” dedi.

“GENÇLER EMANETE SAHİP ÇIKIN”

Özkoç, “Elinizden alınmak istenen şey, sizin geleceğinizdir. Sizin özgürlük alanınızı yok etmek istiyorlar” diye gençlere seslendi. Özkoç, “Atatürk’ün söylediği gibi, kendilerine emanet edilen Türkiye’yi, bir avuç saray yandaşına bırakmaması gerekir. Bunun için uyanık, zeki olmalılar. Olayların farkına varmalılar. Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetine uymalılar” dedi.