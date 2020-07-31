CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP hükümetini eleştirdi: ‘Milletimiz bunları unutmaz’

31 Temmuz 2020 Cuma, 05:00

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında özetle şunları dile getirdi:

- Hak gaspı: Sosyal medyada da insanların düşüncesini özgürce ifade etme hakkı gasp edilecek. Bu yapılanın adı despotizmdir. Saray rejimi yazılı ve görsel medyanın neredeyse tamamını, şahsi propaganda aletine dönüştürdü. Bir avuç özgür basın kuruluşunu da ilan kesme, yayın durdurma cezalarıyla hizaya getirmeye uğraşıyor. Bunların yetmediği yerde gazetecileri zindanlar bekliyor.

- Unutturmak istiyorlar: Saray ve Saray’ın bekçisi, sosyal medyaya yasak ve sansür getirerek bazı şeyleri unutturmak istiyor. Unutturmak istedikleri 18 yılın birikmiş kiri, pisliği, cürufudur. 17-25 Aralık yolsuzluk skandalını, 15 Temmuz darbe girişimini ve 20 Temmuz sivil darbesini, Suruç ve Gar katliamlarını, OHAL şartları altında yapılan referandumu ve seçimlerde gasp edilen millet iradesini, tarikat yurtlarındaki çocuk tacizlerini, kadınlara şiddeti, iş cinayetlerini, Çorlu tren kazasını unutturmak istiyorlar.

- Saray ne yaparsa yapsın: Saray ne yaparsa yapsın; milletimiz; FETÖ için “Dön artık memleketine bitsin bu hasret” diye salya sümük ağlayanları, 15 Temmuz şehitleri için toplanan paraya çökmeye kalkanları, “Kemalistlerle FETÖ’cüleri birbirine kırdırdık” diyen parti yöneticilerini unutmaz! Aziz şehitlerimize “kelle”, terörist başına “sayın” diyenleri PKK ile Oslo’da masaya oturanları, Habur’da kurulan çadır mahkemelerini, dolmabahçe’deki “açılım” görüşmelerini unutmaz!

- Delegenin iradesi tecelli etti: (Canan Kaftancıoğlu’nun kurultayda liste hazırladığının anımsatılması üzerine) Delegemizin iradesi tecelli etmiştir. Bu kurultay çerçevesinde geçmişi tartışmak yerine ileriye bakmanın zamanıdır. Bir tane liste var, o da Genel Başkanımızın takdiri içinde, tüzüğümüze göre verdiği liste.

- Kaybedecek zaman yok: (Muharrem İnce’nin parti kuracağı iddiaları) Bu kurultayımız CHP’nin iktidara yürüyüş kurultayıdır. Bu tür üretilen haberlerle, CHP’nin, vekilerinin, yöneticilerinin, delege ve üyelerinin kaybedecek zamanı yoktur.