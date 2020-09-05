CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan iktidara ‘Tacizci şeyh’ tepkisi: Erdoğan açıkça cesaret veriyor

05 Eylül 2020 Cumartesi, 06:00

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 1 çocuğa cinsel istismardan tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah’ın devlet protokolünde ağırlanmasına ilişkin “Sahte şeyhleri protokolde ağırlayan, ‘keşke Yunan kazansaydı’ diyenlere saygıda kusur etmeyen Tayyip Erdoğan ve çevresi, bu insanlara açıkça cesaret veriyor” dedi. Öztrak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



- İstismarcı şeyhe tepki: “Hele İslami devlet olsun, vakti saati var her şeyin” diyen bir şeyh müssveddesi, bu insan müsveddesi AK Parti protokolünde baş köşelerde ağırlanıyor. Bakanlar belediye başkanları yemeklerde bu zatla bol bol fotoğraf çekilmiş. Yargı da bu rezilliği yapanı değil, duyuranları cezalandırmaya kalkıyor. Erişim engelleriyle halkın haber alma hakkı engelleniyor.

- Gidişatı Allah’a bırakıyorlar: Sağlık Bakanı’nın açıkladığı rakamlar, TÜİK’in rakamlarına benzedi. Artık kimse bunlara inanmıyor. Salgın yönetimi şeffaf değil, uzmanlar verilere ulaşamıyor. Devletin valisi “sokağa çıkmayın” diye yalvarıyor. Salgının gidişatını Allah’a bırakıyorlar.

- Erdoğan’a virüs eleştirileri: Saray’dakilere düzenli testler yapılırken milletimiz hastanede saatlerce üst üste kuyruklarda bekliyor. Giresun’da otobüsün üzerinde milletin kafasına çay atıyor. Her ne hikmetse 30 Ağustos’ta bulaşan virüs 31 Ağustos’ta mitinge katılanlara bulaşmıyor.

- Ülkemiz yalnızlaştı: Ülkemizin dostu kalmadı. Kala kala bir Venezuella bir Katar kalmış. Bölge ülkeleriyle anlaşın Mısırla masaya oturun dedik. Dinlemediler. Sadece Libya ile anlaşma imzaladırlar. Ama bu da tehlikede görünüyor. Libya yönetimi Macron’u ziyaret etti. Şimdi Erdoğan da uyandı “Herkesle oturmaya hazırız” dedi.