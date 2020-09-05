CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan iktidara ‘Tacizci şeyh’ tepkisi: Erdoğan açıkça cesaret veriyor
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, cinsel istismardan tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah’ın devlet protokolünde ağırlanmasına ilişkin, Tayyip Erdoğan’ın cesaret verdiğini belirtti.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 1 çocuğa cinsel istismardan
tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah’ın devlet protokolünde
ağırlanmasına ilişkin “Sahte şeyhleri protokolde ağırlayan, ‘keşke Yunan
kazansaydı’ diyenlere saygıda kusur etmeyen Tayyip Erdoğan ve çevresi, bu
insanlara açıkça cesaret veriyor” dedi. Öztrak, gündeme ilişkin açıklamalarda
bulundu.
- İstismarcı şeyhe
tepki: “Hele İslami devlet olsun, vakti saati var her şeyin” diyen bir
şeyh müssveddesi, bu insan müsveddesi AK Parti protokolünde baş köşelerde
ağırlanıyor. Bakanlar belediye başkanları yemeklerde bu zatla bol bol fotoğraf
çekilmiş. Yargı da bu rezilliği yapanı değil, duyuranları cezalandırmaya
kalkıyor. Erişim engelleriyle halkın haber alma hakkı engelleniyor.
- Gidişatı Allah’a
bırakıyorlar: Sağlık Bakanı’nın açıkladığı rakamlar, TÜİK’in
rakamlarına benzedi. Artık kimse bunlara inanmıyor. Salgın yönetimi şeffaf
değil, uzmanlar verilere ulaşamıyor. Devletin valisi “sokağa çıkmayın” diye
yalvarıyor. Salgının gidişatını Allah’a bırakıyorlar.
- Erdoğan’a virüs
eleştirileri: Saray’dakilere düzenli testler yapılırken milletimiz
hastanede saatlerce üst üste kuyruklarda bekliyor. Giresun’da otobüsün üzerinde
milletin kafasına çay atıyor. Her ne hikmetse 30 Ağustos’ta bulaşan virüs 31
Ağustos’ta mitinge katılanlara bulaşmıyor.
- Ülkemiz
yalnızlaştı: Ülkemizin dostu kalmadı. Kala kala bir Venezuella bir
Katar kalmış. Bölge ülkeleriyle anlaşın Mısırla masaya oturun dedik.
Dinlemediler. Sadece Libya ile anlaşma imzaladırlar. Ama bu da tehlikede
görünüyor. Libya yönetimi Macron’u ziyaret etti. Şimdi Erdoğan da uyandı
“Herkesle oturmaya hazırız” dedi.
- Basına yapılan baskı: Saray’ın emrindeki RTÜK, Tele 1’i karartırken bu ülkenin kurucusuna hakaret eden kanala para cezası vererek işi geçiştirdi. Saray’ın altın çocuğu “Fransa gazeteciler için tehlikeli” demiş. Barış Pehlivan’ı, Müyesser Yıldız’ı, Hülya Kılınç’ı Murat Ağırel’i Macron mu hapislerde çürütüyor.
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