CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Netflix açıklaması

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 15:16

CHP Sözcüsü Faik Öztrak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tek adam rejimini 'Dünya artık ülkemizin yönetim şeklini fiili diktatörlük diye tanımlamaya başladı' diyerek eleştiren Öztrak, parti kurultayının hafta sonu yapılacağını belirterek 'Bu Kurultay CHP'nin iktidara yürüme kurultayıdır' dedi.

İşte Öztrak'ın açıklamalarından önemli satır başları şöyle:

-Üç yıl önce bir başka Yunan Başkanı, Aydın'ı ziyaret ettiğinde Bahçeli yeri göğü yıkmıştı. Sayın Bahçeli, üç yılda ne değişti de sus pus oldunuz?

-Ne oldu da Saray'ın müsaberlerine dekor olabiliyorsunuz?

-Saray'ın içinde de gerilim artıyor. AKP'de dedikodu kazanları kaynıyor. AKP artık kavgalı evdir. FETÖ'nün okyanus ötesinde ama fikirleri iktidarda diyorduk. Meğerse sadece fikirleri değil, uzuvları da iktidardaymış. FETÖ emniyet teşkilatı olmak üzere kamuda teşkilatlandırmaya devam ediyormuş.

-Bunu söyleyen, AKP'li biri. Kim bu isimler? Açıklayın.

-Saray'ın İçişleri Bakanı AKP'li vekille televizyonlarda FETÖ kavgasına tutuşuyor. Yetmiyor kavga sosyal medyaya taşınıyor. Ne günlere kaldık. Bu kifayetsizlerin elinde devletimiz 'Muz Cumhuriyeti'ne döndü.

MERKEZ BANKASI



-Yönetimdeki çürümeden nasibini almayan bir kurum kalmadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da içler acısı. Her hafta düzenleme yapılıyor.

-Piyasalar eli yüreğinde nasıl bir sürpriz gelecek diye bekliyor. Kredi muslukları açılarak ekonominin açığı büyütüldü.

-Yıl boyunca turizmdeki gelir kaybımız 20 milyar doları bulacak.



-Saray hükümeti sorunları çözmek yerine, halının altına atıp üstünü örtmeye çalışıyor. Vatandaşımız bu liyakatsizlerin elinde artık, parasının pul olacağını görüyor. Kendini ve birikiminin değerini korumaya çalışıyor.

-Merkez Bankası rezervleri bu kadar ucuza sattığında, tüyü bitmedik yetimin hakkını peşkeş çekiyorlar. Saray hükümeti gideceğini anlıyor, ülkeyi benden sonrası tufan anlayışıyla yönetiyor. Erdoğan ve damadı ekonomiyi talan etmişlerdir.

-Daha dün jakuziye yatıp 'fakirler beni rahatsız etmeyin' diyen sizin gençlik kolları başkanınız değil mi?

-Tavaftan anladığınız siyasette sürekli dönmek.

-4 yılda 15 temmuz araştırıldı mı? Hayır. Ucube tek adam rejimi kuruldu.

-Dünya artık ülkemizin yönetim şeklini fiili diktatörlük diye tanımlamaya başladı.

-Kurultayı bu hafta sonu yapacağız.

HÜKÜMETİN LİBYA DİPLOMASİSİ

-Libya'da sular ısınıyor. Mısır asker gönderme konusunda karar almaya hazırlanıyor. Biz gerginlikten yana değiliz. Barış içerisinde çözülmesi için hükümet gerekli adımları atıyorsa biz tabii ki arkasında olacağız...

AYASOFYA'DA KILINACAK İLK NAMAZ

Namaza davet ezanla olur. kimsenin davete ihtiyacı yoktur.

NETFLİX

-CHP olarak sosyal medyaya getirilecek her türlü sansüre karşıyız. Özgür basını kısıtlayacak her türlü uygulamaya karşıyız. Ha uluslararası bir düzenleme yapılacaksa buna bakılır. Ama öç alma şekliyle düğmeye basıldı. Yasakçı düzenleme çıkma ihtimali mevcuttur.

KURULTAY'DA HANGİ VURGULAR ÖN PLANA ÇIKACAK

-Vurgu. Bu Kurultay CHP'nin iktidara yürüme kurultayıdır.

FİKRİ SAĞLAR'IN ELEŞTİRİLERİ

-Delegelerimizin kurultaya katılacak üyelerimizin, basının sağlık şartlarıyla kurultay iradesinin demokrasiye uygun ortaya çıkması kaydıyla her şeyi yapacağız.

HDP'Lİ TUMA ÇELİK'İN TECAVÜZ İDDİASI

-Biz an önce dokunulmazlığı kaldırılıp mahkemede sonuca ulaşılmalıdır. Biz mağdur olan kadının yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi kadınların haklarını güvenceye alıyor. Kalkıp CHP'ye 'kadınların yanlarında yer almıyorsunuz' demeye hakları yoktur. Dönüp aynaya bakacaklar.







