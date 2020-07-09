CHP, TBMM’deki komisyonun Rabia Naz Vatan raporuna şerh düştü

09 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

CHP, TBMM Başta Rabia Naz Vatan Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerini Araştırma Komisyonu’nun raporuna düştüğü şerhte, soruşturma dosyalarındaki eksiklikleri tek tek sıraladı. CHP’nin şerhinde özetle şu tespitler yapıldı:

Dosyada yok: Olay sonrası görgü ve bilgi tanıklarının ilk izlenimlerinin trafik kazası şeklinde olduğu soruşturma dosyasında yer almamaktadır

Tespit doğru değil: Raporda yer alan, “Başta ortopedi uzmanı olmak üzere Rabia Naz’a müdahalede bulunan doktorların bu yöndeki beyanları doğrultusunda, olayın trafik kazası dışında, başka bir nedenle gerçekleşmiş olabileceği şüphesinin oluşması nedeni ile” tespiti doğru değildir. Zira, Rabia Naz’a müdahalede bulunan ortopedi doktoru Mustafa Kavak, kendisini Eynesil’de dinlediğimizde, “Rabia Naz’ın vücudundaki hasarların yüksek enerjili travma sonucu oluşabileceğini, araba ise yüksek hız, düşme ise yüksek bir yer” olması gerektiğini ve kemiklerin kırılma yönünü filmde görmesi gerektiğini söyleyerek kesin bir kanaat bildirmemiştir.

Kanaate varılamamış: Görele Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olay gecesi, olay yeri inceleme ve ölü muayene tutanağında cesedin harici incelemesinde, “Cesedin kesin ölüm nedeni belli olmadığından, klasik otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi” ibaresiyle, ölü muayenesinde, ölüme sebebiyet veren olayın gerçekleşme nedeni ile ilgili bir kanaate varılamadığı görülmektedir.

Net bir görüş yok: Ayrıca, dosyada yer alan ölü muayene işlemi sırasında çekilen videoyu izlediğimizde, konuşmalarda ölüme sebebiyet veren olay ile ilgili net bir görüş açıklanmadığı anlaşılmaktadır. Ölü muayenesini yapan doktorun “olayın düşme olabileceği yorumu üzerine” olayın araştırma seyrinin değiştirilerek trafik kazası yönünde kısa süren araştırmaların sonlandırıldığı bilgisi, soruşturma dosyasında yer almaktadır.

TAM ARAŞTIRILMADI

Otomobiller araştırılmadı: Olaydan dört ay sonra Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı’ndan gelen otopsi sonucunda olayın gerçekleşme nedeniyle ilgili kesin bir kanaat bildirilmemesine, baba Şaban Vatan’ın trafik kazası olduğuna yönelik iddialarına ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı’ndan “trafik kazası olabileceği” yönündeki mütalaasına rağmen, trafik kazası yönünde araştırma yapılmadığı ve kamera kayıtlarında araçların araştırılmadığı, soruşturma dosyasında görülmektedir.

İfadeler özensiz alınmış: Soruşturma dosyasının incelemesinden, olayın ilk aylarında ifadelerin özensiz bir şekilde alınması, olayı aydınlatmaya yönelik sorular sorulmaması, bazı tanıkların ifadelerine farklı makamlarca defalarca başvurulmasında, her ifade alımında eklenen ya da değişen detaylar, zamana yayılan bu süreçte ifadelerin deformasyona uğraması, bazı tanıkların ifadelerinin geç alınması ya da hiç alınmamasının olayın aydınlatılamamasında etken olduğu anlaşılmaktadır.

RAPORDA İFADELER EKSİK VE ÖZET ALINMIŞ

Raporda, soruşturma dosyası kapsamında ve komisyon çalışmalarında dinlenen görgü ve bilgi tanıklarının bazılarının ifadelerinin seçilerek özet olarak yer verildiği görülmektedir. Örneğin, komisyon raporunda soruşturmada sıkça adı geçen Alper Nalbant’ın “Ne ben ne de o gün yanımda bulunan İbrahim Somoncu, siyah renk araç yıkamadık” ifadesine yer verilirken, Somuncu’nun aynı gün, 23.04.2018 tarihinde verdiği soruşturma dosyasında yer alan “Ben oto yıkamacıda bulunduğum süre içinde tam emin olmamakla birlikte koyu renkli doblo tarzı bir araç yıkadığımı hatırlamıyorum. Bu araçta herhangi bir hasar izi hatırlamıyorum. Arabanın kime ait olduğunu hatırlamıyorum” ifadesine yer verilmediği görülmektedir.