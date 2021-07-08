CHP Tekirdağ Milletvekili Yüceer: Sahte içkinin sebebi AKP!

08 Temmuz 2021 Perşembe, 02:00

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, 24 Haziran’dan bu yana Çorlu’da sahte içki nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek sorumluları hesap vermeye çağırdı.

Yüceer, “Sahte içki sorunu, AKP’nin siyasi tercihle alkole getirdiği aşırı vergiler neticesinde ortaya çıktı. Alkolün en pahalı olduğu üçüncü ülkeyiz, vergi oranı yüzde 70’lere tırmandı. İnsanların yaşam tarzına müdahale etmek için alkollü ürünlere getirilen ağır vergiler binlerce insanı sahte içkiye yönlendiriyor. Her yıl 500’den fazla insanımız sahte içki nedeniyle yaşamını yitiriyor” dedi.

Yüceer şöyle devam etti: “Sahte içkinin yaygınlaşmasının nedeni AKP. İktidar yaşam tarzına müdahale için alkole getirdiği olağanüstü vergilerden vazgeçmeli, sahte içki üretimine yönelik ciddi denetim yapılmalı, etkili cezalar verilmeli. Sahte içki ölümleri cinayettir. Sorumluları hesap vermeli.”

