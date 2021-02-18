CHP Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Milli Uzay Programı konusunda rapor hazırladı

18 Şubat 2021 Perşembe, 06:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Milli Uzay Programı konusunda rapor hazırladı.

Rapora göre TUA; kurulduğu 2018’den bu yana kuruluş amacına uygun hiçbir faaliyet göstermedi. Milli Uzay Programı kamuoyunda genel olarak inandırıcı bulunmadı. İktidarın; ‘2023 yılında Ay ile temas kurulması’ hedefini; 2 yıl gibi kısa bir zamanda ve yeterli bütçe ile teknik altyapı olmadan dillendirmesi TUA’yı uzay hedefleri ve uzay çalışmaları için değil, iç siyaset için kullanmayı amaçladığını gösteriyor. Henüz 2 ay önce kabul edilen 2021 bütçesinde söz konusu hedeflerle ilgili bir vurgu yer almadı. Farklı ülkelerin uzay hedefleri için ayırdıkları bütçeler 300 milyon dolar ile 19.5 milyar dolar arasında değişirken TUA’nın 5.4 milyon dolarlık bütçesi yetersiz kaldı.

CHP’li Akın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Milli Uzay Programı konusunda rapor sundu. Raporda diğer dikkat çekenler şöyle:

ESA’YLA ORTAK PROJE YOK: Avrupa’dan 22 üye ülkenin bulunduğu Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) bütçesi yaklaşık 6 milyar Avro. ESA’ya üye olmak için AB üyesi olma şartı aramazken, Türkiye’nin ESA’ya üyeliği bulunmuyor. 2004’te TÜBİTAK ile ESA arasında imzalanan işbirliği protokolünün ardından Türkiye’nin ESA’yla ilgili herhangi bir ortak projesi olmadı.

BEKLENEN ETKİYİ YARATMADI: Türkiye’nin hedeflerini duyurduğu program, uluslararası kamuoyunda beklenen etkiyi yaratmadı. Program açıklandığı sırada; bu alana ilgi gösteren kamuoyunun dikkati, Birleşik Arap Emirlikleri’nin gönderdiği uzay aracının Mars yörüngesine girmesine yoğunlaşmıştı. Açıklama için yapılan takvim planlaması beklenen etkiyi yaratmadı.

MAYISTA YÖRÜNGEDE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 8 Ocak’ta uzaya fırlatılan Türksat 5A uydusunun yörüngesine ulaştıktan sonra testlerinin yapılacağını belirterek “Haziran ayı itibarıyla teslim alınıp çalışmaya başlayacak” dedi. Karaismailoğlu, Türksat 5A’nın yörüngesine yolculuğunun devam ettiğini, tüm alt sistemlerinin sorunsuz çalıştığını, yörüngesine ulaşmasının mayıs ayının ilk günlerinde olacağını belirtti. Karaismailoğlu, “Ka Bant sistemiyle mevcut genişbant veri haberleşme kapasitemiz yaklaşık 15 kat artırılmış olacak” diye konuştu.