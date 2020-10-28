CHP ve DSP’den seçim kazanan iki belediye başkanı AKP’ye geçti

Terkirdağ’ın Marmaraereğlisi’nin DSP’li Belediye Başkanı ile ve Kırklareli’nin Evrensekiz Beldesinin CHP’li belediye başkanları AKP’ye katıldı.

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2020 Çarşamba, 14:39
CHP ve DSP’den seçim kazanan iki belediye başkanı AKP’ye geçti
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Söz konusu katılımları, AKP Meclis Grup Başkanvekili Bülent Turan Twitter hesabından duyurdu. Turan’ın paylaştığı mesaj şöyle:

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, seçimlere DSP çatısı altında girmiş ve yüzde 37,03 oy oranı ile yarışı kazanmıştı. Ata’nın ardından CHP’nin adayı İbrahim Uyan yüzde 35,93 oy alarak ikinci olmuştu. İki isim arasındaki oy farkı 188’di.

Evrensekiz Belde Belediye Başkanı Mustafa Nalbant ise 920 oy alarak yüzde 40,32 oranla seçimi kazanmıştı. Nalbant’ın ardından ikinci sırada gelen AKP’nin adayı Birol Özbay ise 523 oy alarak yüzde 22,92 oranda kalmıştı.


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