CHP ve İYİ Parti'den AKP'ye: ‘Öğrencilerin geleceğini kararttılar’

21 Ekim 2020 Çarşamba, 02:00





İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat, “‘Kindar ve dindar bir nesil yetiştireceğim’ derken, milyonlarca öğrencinin geleceğini karartmıştır. Türk milleti olarak fikri iktidarımız Cumhuriyetimizin ilke ve ülküleridir” dedi. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise “Fikir, varsa anlatılır. Cumhuriyet devrimleriyle hesaplaşma fikri var ama halk Cumhuriyete sahip çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni’nde, eğitimde reforma ihtiyaç duyulduğunu belirterek “Aklı hür, fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirilmek üzere çıkılan yolun Batı taklitçiliğine dönüşmüş olması en büyük kayıptır. 18 yılda eğitim ve öğretimde, kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadığımızı düşünüyorum. Fikri iktidarımızı hâlâ tesis edemediğimiz kanaatindeyim” dedi. Erdoğan’ın sözlerini Cumhuriyet’e değerlendiren İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Sunat, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister” sözünü Erdoğan’ın yanlış söylediğine dikkat çekerek “Cumhuriyete saldırı var” dedi.

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki idealist eğitim modelinin AKP iktidarında terk edildiğini söyleyen Sunat, “Eğitimde başarılı olamamalarının yolu bilimi rehber almamış olmaları. 18 yılda, fırsat eşitliğinin özellikle eğitimde uygulanabilir olmadığı, adaletin, demokrasinin, liyakatin olmadığı; 7 bakan, 20 kere eğitim sistemi ve müfredatın değiştiği, eğitimle ilgili olmayan bakanların olduğu bir süreçten geçtik. Tek tip vatandaş yetiştirmekten vazgeçmek durumundalar. Türk milleti olarak fikri iktidarımız, Cumhuriyetimizin ilke ve ülküleridir. Bu ilke ve ülkülerden sapıldığında neler yaşandığını görüyoruz” dedi.

Öğretmen kökenli CHP Ankara Milletvekili Kaya ise “18 yıldır tüm olanaklar ellerinde. Fikriyatları olsaydı, bunu halka kabul ettirebilirlerdi. 21. yüzyıl Türkiyesi ve dünyasında fikriyatlarının bir karşılığı olmadığı için bunu topluma anlatamıyorlar” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın “Medyamız en modern altyapıya sahip ama bizim sesimizi ve nefesimizi yansıtmıyor” sözlerini anımsatan Kaya, “Teknolojinin bu kadar geliştiği ortamda, basın ve medya kuruluşlarının yüzde 90’ını kendi inisiyatifinde bulundurmasına rağmen bir fikri anlatamıyorsa, dönüp kendi fikirsizliğine bakacak. Cumhuriyetin ilk yıllarında ne televizyon vardı ne de haberleşme ağı bu kadar genişti. Atatürk var olan fikriyatını anlattı. Fikir varsa anlatılır” dedi. l ANKARA