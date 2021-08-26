CHP ve İYİ Parti'den 'haciz' protestosu: Kurda kuşa yem etmeyiz

26 Ağustos 2021 Perşembe, 16:50

Atakum Belediyesi’nin 2 farklı bankada bulunan 6 hesabına, İzmir 16. İcra Dairesi tarafından haciz konuldu. Atakum Belediyesi avukatları, kamuya ait hesaplar olması nedeniyle ‘haczedilemezlik’ itirazında bulundu. İtiraz kabul edildi ancak işlemin gecikmesi, belediyenin rutin ödemelerinde aksamalara neden oldu. CHP ile İYİ Parti teşkilatları, yaşanan hacizlere tepki göstermek amacıyla Atakum Belediyesi önünde bugün bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya, CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, CHP Atakum İlçe Başkanı Turgay Özçelik, İYİ Parti Atakum İlçe Başkanı Av. Selen Gülhan Çam, CHP Samsun Kadın Kolları Başkanı Nazan Güneysu, CHP Atakum Kadın Kolları Başkanı Emine Kandemir, Atakum İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yasin Sarıkaş, il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, belediye personeli ve çok sayıda Atakumlu katıldı.

“HUKUK FACİASINDAN VAZGEÇİN”

Atakum Belediyesi’ne yapılanların Türkiye’de hiçbir belediyeye yapılmadığını söyleyen İYİ Parti Atakum İlçe Başkanı Selen Gülhan Çam, şöyle konuştu:

“Ben buradan sormak istiyorum. Bizden ne istiyorsunuz? Derdiniz ne? Atakum’un gelişmesini engellemek mi, yoksa millet iktidarının, millet ittifakının yükselmesini engellemek mi? Bundan mı korkuyorsunuz? Korkuyorsunuz. Korkunuzdan hukuk dışı uygulamalara başvuruyorsunuz. Biz sizi iyi tanıdık. Siz de bizi iyi tanıyın. Biz bu milletin bu vatanın aşığıyız. Biz Atakum’un Atakumlu’nun aşığıyız. Anladığınız dilden söyleyeyim. Ne yaparsanız yapın boş. Göklerden gelen bir karar var. Sizin adaletiniz şaşsa da Allah’ın adaleti asla ama asla şaşmaz. Bir hukukçu olarak sesleniyorum. Ortaya çıkardığınız hukuk faciasından vazgeçin, usulüne uygun işlemler yapın. Bırakın biz de milletimize, Atakum’a hizmet edelim. Unutmayın ki Atakum’da her siyasi partiden insanlar yaşıyor. Bu kötülük onlara yapılıyor. Bugün yok saydığınız adalet bir gün size de lazım olabilir.”

“ATAKUM’A ZARAR VERİYORSUNUZ”

CHP Atakum İlçe Başkanı Turgay Özçelik ise “Atakum Belediyesi ile uğraşarak Cemil Başkana, ilçe başkanına, il başkanına zarar vermiyorsunuz. Atakum’a zarar veriyorsunuz. Atakum’da yaşayan insanlarımıza zarar veriyorsunuz. Bugün yaptığınız bu olumsuzluklarının karşılığını çok yakın bir zamanda göreceksiniz. Bir defa doğru iş yapın. Gelin erken seçim kararı alın. Türk milleti gerekeni yapacaktır. Türkiye aydınlık günlere çok yakın zamanda ulaşacak. Siz, en fazla 2023’ün Haziranı’na kadar götürüsünüz; ama bu millete yaptığınız eziyetlerin, özellikle Atakum Belediyesi’ne yaptığınız zulümlerin karşılığını Atakum halkı size fazlasıyla ödetecektir. Bundan endişeniz olmasın. Bunu yaşayarak hep birlikte göreceğiz. Ben bu dayanışmamıza katkı verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu Atakumlulara ve Samsunlulara yakışır bir dayanışmadır” diye konuştu.

“İLLER BANKASI RANDEVU VERMİYOR”

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Belediye başkanımız 31 Mart seçimlerinden bu zamana dek bir sürü sıkıntı ve çileyle karşı karşıya kaldı. Araçları haczedildi, yetmedi. Şantiyeler haczedildi, yetmedi. Makam odaları haczedildi, yetmedi. Bu millete hizmet için yollara düşmüş belediye başkanının iktidar ve bürokratlar tarafından adeta gırtlağı sıkıldı. Ama Atakum’da hizmet edeceğiz ve aydınlık bir Atakum yaratacağız anlayışıyla belediye başkanımız Millet İttifakı ile birlikte gecesini gündüzüne katarak emek ve mücadele veriyor. Altını çizerek söylüyorum; bu, iktidar zulmü ve baskısıdır. İktidar bir taraftan icralar bir taraftan hacizlerle zulümlerine devam etti, belediye başkanımızı çalışamaz hale getirirken bir de Atakum’un başına İller Bankası belası çıktı. İller Bankası’nın görevi belediyelerin hizmetlerinin önünü açmak, belediyelerin alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla ilgili kredi sağlamaktır, Samsun’un 17 belediyesine eşit davranmaktır. Değerli Atakumlular, sizlere İller Bankası’nın bölge müdürünü ve genel müdürünü şikayet ediyorum. İller Bankası iki buçuk yıldır Atakum Belediyesi’nin alt yapı kredilerini onaylamıyor. İller Bankası’nın genel müdürü iki buçuk yıldır Atakum’un seçilmiş başkanına randevu vermiyor. Sen kimsin İller Bankası’nın Genel Müdürü? Sen bürokratsın. Atakum halkının vermiş olduğu yetkiyle 220 bin kişinin belediye başkanına randevu vermeme hakkın yoktur. Senin yüreğin yetmez. Bu iktidarlar gelir geçer, aslolan millettir, memlekettir. Aklını başına al. Cumhuriyet Halk Partisi burada, İYİ Parti burada, Millet İttifakı burada. AK Parti’nin milletvekillerine de sesleniyorum, bu vebal sizindir. Söyleyin atanmış bürokratınıza aklını başına alsın. Aksi takdirde Cumhuriyet Halk Partisi olarak ‘Siz mi randevu verdirmiyorsunuz? Siz mi engel oluyorsunuz? Siz mi Atakum halkının hizmetinin önüne ket vuruyorsunuz’ deriz. Buradan tüm kamuoyunun önünde bir kere daha söylüyorum. Sokağa çıkamazsınız. Atakumluların yüzüne bakamazsınız. Bugün Atakum Belediyesi’nin önündeyiz, yarın AK Parti’nin önünde basın açıklamamızı yaparız, öbür gün İller Bankası Genel Müdürlüğü önünde açıklamamızı yaparız, Atakumluların yüzüne bakamayacak hale getiririz. Yarın Atakum halkından oy isteyeceksiniz, iktidarınızın devamını isteyeceksiniz. Yapmayın. Eşit davranın, hakça davranın. Partinizin isminde adalet var, onu da hatırlatalım size.”

“HESABINI SORACAĞIZ”

Atakum’da yaşamanın ayrıcalık olduğunu kaydeden Başkan Türkel, sözlerini şöyle noktaladı:

“Adalet ve Kalkınma Partisi’nin direktifleriyle bundan 1 hafta önce hiç olmamış bir şey başımıza geldi. Atakum halkına hizmet veren, gecesini gündüzüne katan, zaten zor şartlarda maaşını almaya çalışan belediye personelinin maaşlarının yattığı ve yasayla koruma altına alınmış resmi hesaplara İzmir 16. İcra Dairesi tarafından haciz konuldu. Bu bir ilktir. Bunun hukukta, uygulamada bir karşılığı yoktur. Bu, Atakum halkına çektirilmek istenen bir zulümdür. ‘Ey Atakumlular, görün bakın. Size hizmet edemiyorlar, biz bunların gırtlağını sıktık’ diyemiyorlar ama çaresiz bırakmaya dair bir zulümdür. 1300 Atakum Belediyesi personelinin ekmeğiyle ne işiniz var? Tuzunuz kuru, sırça köşklerde yaşıyorsunuz. Burada insanlar asgari ücretlerle evine ekmek götürmeye çalışıyor. Bunun hesabını bugün olmazsa yarın sizden soracağız. Altını bir kere daha çiziyoruz, kimsenin ekmeğiyle ve aşıyla oynatmayacağız. Bir söz vardır ya, ‘Karanlığın en yoğun olduğu an, şafağın sökmesine az kaldığı zamandır.’ Bu sıkıntılı, çileli günler bitecek. Satılmadık bir şey kalmadı. Bir belediye binası ve üç beş bina var. Buyurun, hodri meydan buraları da satın. Çadırlar kurulur, sokaklarda çalışılır. Taburelerde oturulur ama Atakum halkına hizmet etmeye devam edilir. Mustafa Kemal Atatürk’ün yoldaşlarının, askerlerinin sırtını yere getirmek öyle kolay değildir. Meydanı boş sanmayın. Biz, Millet İttifakı olarak Atakum Belediye Başkanı’mızın arkasındayız. Dost düşman herkes duysun: meclis üyelerimizle, ilçe başkanlarımızla, milletvekillerimizle, örgütlerimizle belediye başkanımızı kurda kuşa yem etmeyiz. Herkes aklını başına alsın.”