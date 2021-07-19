CHP ve İYİ Partili vekiller arasında 'göçmen' polemiği

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 23:18

İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter'dan paylaştığı iletisinde, "Suriyeliler yetmedi, şimdi de Afganlılar. Yol geçen hanı mı burası?" ifadelerine yer verdi.

Suriyeliler yetmedi, şimdi de Afganlılar.

Yol geçen hanı mı burası? — Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) July 19, 2021

CHP Milletvekili Cihangir İslam da Türkkan'ın iletisini alıntılayarak, "Altına “Makedonyalı Lütfü” diye bir imza atmalıydınız" dedi.

Altına “Makedonyalı Lütfü” diye bir imza atmalıydınız. https://t.co/nCib0R4UTA — cihangir islam (@cihangirislam) July 19, 2021

CİHANGİR İSLAM'A TEPKİ YAĞDI

İslam'ın sözleri kullanıcıların tepkisiyle karşılaştı. I. Dünya Savaşı sonrası dağılan Osmanlı İmparatorluğu'ndan, anlaşmalar yoluyla yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne göç eden vatandaşlarımız ile Suriye ve Afganistan'daki savaşlardan kaçarak Türkiye'ye sığınan göçmenlerin kıyaslanamayacağını savunan kullanıcılar tepkilerini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da etiketleyerek dile getirdi.

İslam'ın iletisine 1000'in üzerinde tepki mesajı geldi.

İşte, o mesajlardan bazıları,