CHP ve Kılıçdaroğlu’na hakaret: Facebook erişim engeli getirdi
Kilis Kent Konseyi Başkanı Fikret Oğuztürk, sosyal medya hesabı üzerinden CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu. Facebook, Oğuztürk’ün paylaşımlarına erişim engeli getirirken, Oğuztürk kendisini, “Ben görüşümü beyan ettim” diyerek savundu.
Kilis Kent Konseyi Başkanı Fikret Oğuztürk, sosyal medya hesabından CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili hakaret içerikli paylaşımlarda bulununca, Facebook erişim engeli getirdi.
Oğuztürk, paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yerleştirildiği bir karikatüre yer verdi.
Sözcü'de yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu'nun konuşma balonunda “40 yıllık CHP'liyim, hiç yalan söylemedim” yazarken, hayat kadının konuşma balonunda ise “40 yıllık fahişeyim, hala bakireyim” ifadesi yer aldı.
Oğuztürk, “Bu ülkede CHP varken, Yunan'a, Ermeni'ye, İsrail'e, ABD'ye, Rus'a, Fransız'a, Alman'a hacet yoktur” paylaşımında da bulundu. Diğer paylaşımlarında da “CHP'nin kadın hakları anlayışı: kadınların taciz ve tecavüze uğrama hakkı vardır. Ke/Mal; cep doldurmak, yolsuzluk bizim kitabımızda yoktur, demiş. Sizin kitabınız var mı ki ?” dedi.
‘BEN GÖRÜŞÜMÜ BEYAN ETTİM’
Oğuztürk, “Ben görüşümü beyan ettim” diyerek, kendini şöyle savundu:
“Biraz ağır kaçmış olabilirler. Aslında ben birlikten beraberlikten yanayım. Ama CHP'nin dış politika yaklaşımları beni rencide ediyor. Ben bu ülkeyi düşünmek zorundayım. Politikalarını hazmedemiyorum.”
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