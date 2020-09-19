CHP ve SP’li belediyelere afet yardımı yapılmadı

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Giresun’daki sel felaketinin ardından belediyelere yapılan yardımda, ayrımcılığa gidildiğini iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2020 Cumartesi, 09:14
CHP ve SP’li belediyelere afet yardımı yapılmadı
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Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, AKP'li ve MHP'li belediyelere yapılan yardımdan, SP'li Çanakçı Belediyesi, CHP'li Tirebolu ve Eynesil belediyeleri ile Soğukpınar Beldesi'nin yararlandırılmadığını kaydeden Tığlı, diğer belediyelere 1 milyon-250 bin TL yardım verildiğini vurguladı.

Tığlı “Çanakçı'da, Tirebolu'da muhalef kazandı diye devletin afet desteğinden mahrum mu kalacak? Kanunu değiştirin, muhalefet belediyelerine yardım yapılmaz deyin, millet gerçek yüzünüzü görsün” dedi.


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