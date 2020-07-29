CHP yeni PM'nin ilk toplantı tarihi belli oldu

CHP Parti Meclisi (PM) üyeleriyle ilk toplantısını 8 Ağustos tarihinde gerçekleştirecek.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2020 Çarşamba, 16:15
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CHP Parti Meclisi (PM) üyeleriyle ilk toplantısını 8 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirecek. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay'da seçilen yeni Parti Meclisi (PM) üyeleriyle ilk toplantısını 8 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirecek. 


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