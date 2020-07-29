CHP yeni PM'nin ilk toplantı tarihi belli oldu
CHP Parti Meclisi (PM) üyeleriyle ilk toplantısını 8 Ağustos tarihinde gerçekleştirecek.
CHP Parti Meclisi (PM) üyeleriyle ilk toplantısını 8 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay'da seçilen yeni Parti Meclisi (PM) üyeleriyle ilk toplantısını 8 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirecek.
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