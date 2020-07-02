CHP’de etkin strateji: Çoklu baro görüşmeleri için tüm vekillere görevlendirme yapıldı

02 Temmuz 2020 Perşembe, 02:00

TBMM Adalet Komisyonu’nda bugün saat 16.00’da görüşülmeye başlanacak çoklu baro düzenlemesiyle ilgili CHP’de etkin muhalefet yürütülmesi kararı alındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla CHP grubunda yer alan 137 milletvekilinden risk grubunda olanlar hariç tamamı komisyon görüşmelerine katılacak. Teklifin neden yanlış olduğu ve ülkede nasıl bir tehlike yaşanabileceğini anlatacak vekiller, ayrıca teklifin maddeleri üzerine de önergeler verecek.

PANDEMİ UYARISI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçmişte çoklu baro düzenlemesi gibi tartışmalı olan 4+4+4 düzenlemesi, anayasa değişikliği ve İçtüzük değişikliğinin komisyon görüşmelerinde istenmeyen durumların yaşandığına dikkat çekerek, pandemi koşullarında tüm tarafların hastalık riskini düşünerek hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Özel, “Bunun için de Meclis Başkanlığı’na başvurduk, komisyonun grup toplantı salonlarından birisine alınmasını talep ediyoruz” dedi. Koronavirüs nedeniyle komisyon günlük çalışma saatlerinin de çok uzatılmaması gerektiğini belirten Özel, “Komisyon başkanlığıyla görüşeceğiz. Gerekirse günler sürsün ama herkesin sağlığını tehlikeye atacak bir durum yaşanmasın” dedi.

KILIÇDAROĞLU, AKSAKAL’LA GÖRÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre önceki gün TBMM’de CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüşmesinde de çoklu baro düzenlemesi gündeme geldi. Görüşmede Kılıçdaroğlu’nun tüm muhalefet partilerinin teklifin geçmemesi için elinden geleni yapacağını ifade ettiği belirtildi. Aksakal’ın da düzenlemeye karşı olduklarını söylediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun Aksakal’a siyasi partiler yasasıyla ilgili yaptığı çalışma hakkında da bilgi verdiği; bu doğrultuda yüzde 10 barajının kaldırılması ve tüm siyasi partilerin Hazine yardımından yararlanması gerektiğini ifade ettiği belirtildi.