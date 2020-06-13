CHP’de virüs alarmı

13 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal’ın sekreteri olarak genel merkezde görev yapan personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Koronavirüsün ilk olarak ilgili personelin eşinde belirlendiği ve bu kişinin de ziyaretçi yasağına karşın hafta başında genel merkeze geldiği, yemekhaneyi kullandığı ve bina içerisinde diğer çalışanlarla görüştüğü belirlendi.

İlk testi negatif çıktığı için görevine normal bir şekilde devam eden sekreterle bu süre içerisinde temas eden bütün personel kamera kayıtları izlenerek tek tek tespit edildi. 14 gün izne çıkarılan personellerin kendi izin hakları kullandırılarak zorunlu izine çıkarıldığı iddia edildi.

Söz konusu sekreter ile temas eden bir çay ocağı çalışanına da şüphe üzerine koronavirüs testi yaptırıldığı ifade edildi. İlk testi negatif çıkan Sarıbal’ın hafta başında tekrar test yaptıracağı öğrenildi.

Sarıbal’ın süreç içerisinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştüğü ifade edilirken, bu gelişme üzerine Kılıçdaroğlu’nun test yaptırıp yaptırmadığı ise bilinmiyor.1 Haziran’dan bu yana Sarıbal, 3 Haziran ve 10 Haziran olmak üzere iki kere basın toplantısı düzenlemişti.