CHP’den ‘100 milyon TL’lik zarar’ iddiası: 9 TL’lik kite 60 TL mi verildi?
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, yerli Covid-19 test kitlerine ilişkin tartışmaların yaşandığı dönemde kitlerin bakanlığa 4 ay arayla 6 kat fiyat farkıyla satıldığını iddia ederek “Sağlık Bakanı, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ihalesiyle alınan kitlerin fiyatını açıklıyor ama mart ayında USHAŞ’tan alınan aynı kitin fiyatından bahsetmiyor. 9 TL’lik kitin 9 dolara yani o dönemki kurla yaklaşık 60 TL’den alındığını duyuyoruz. Bu iddia doğruysa devletin 100 milyon TL’ye yakın zararı olabilir” dedi.
Sağlık Bakanı’nın test kitlerinin tanesinin 9.8 TL’den alındığını açıkladığını anımsatan Emir, ancak bunun temmuz ayında 2 milyon kit alımı için yapılan DMO’nun ihale fiyatı olduğuna dikkat çekti. Emir, “Biz de zaten bunu soruyoruz. Temmuz ayında tanesine 9.8 TL verdiğiniz aynı kiti bundan dört ay önce USHAŞ’tan neden çok daha pahalıya aldınız. 9 TL’lik kitin o dönem yaklaşık 9 dolardan yani o günkü kurla 60 TL’den alındığını duyuyoruz. Bu iddia doğruysa 2 milyonun üzerinde kitin yaklaşık 6-7 katlık bir fiyat farkıyla alınmış olduğu ve devletin burada 100 milyon TL’ye kadar zarara uğramış olabileceği ortaya çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu.
‘YANIT YOK’
Emir, test kitinin alım sürecine yönelik iddiaların halen yanıtsız kaldığını ve bu konuda defalarca soru önergesi vermiş olmasına karşın, bakanlığın ısrarla bu konuda yanıt vermediğine dikkat çekti. Pandemi sürecinin başında Türkiye’nin Çin’den test kiti ithal ettiğini, daha sonra Bioeksen firmasının ürettiği test kitlerinin kullanılmaya başlandığını anımsatan Emir, şunları dile getirdi:
“Bioeksen firmasının üretmiş olduğu Biospeedy Covid-19 PCR tanı kiti, USHAŞ aracılığıyla Sağlık Bakanlığı’na satılmış ancak o dönem kitin kaç paradan alındığı açıklanmamıştı. Biz de neden tek bir firmada ısrar edildiğini, USHAŞ’ın Bioeksen’den kitin tanesini kaç paraya aldığını ve bakanlığa kaç paraya sattığını sormuştuk.”
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