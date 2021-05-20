CHP'den akaryakıt zammına tepki: İflas ettiğinin göstergesi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, akaryakıta yapılan ÖTV zammı ile "eşel mobil sistemi"nin iflas ettiğini belirtti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, akaryakıta yapılan ÖTV zammı ile ilgili "Zam, iktidarın tamamen popülist bir şekilde uyguladığı 'eşel mobil sistemi'nin iflas ettiğinin göstergesidir" ifadelerini kullandı.
CHP'li Ahmet Akın, akaryakıtta bugünden geçerli olmak üzere yüzde 54 ile yüzde 186 arasında değişen ÖTV zammı yapıldığını belirtti.
"İKTİDAR FATURAYI, YİNE VATANDAŞIMIZA KESTİ"
Yapılan zammın, "iktidarın tamamen popülist bir şekilde uyguladığı 'eşel mobil sistemi'nin iflas ettiğinin göstergesi" olduğunu söyleyen CHP'li Akın, "33 ay önce popülist bir şekilde başlayan söz konusu uygulama, bugün akaryakıtta vatandaşımıza fahiş zam olarak döndü. İktidar faturayı kendisine değil, yine vatandaşımıza kesti" değerlendirmesinde bulundu.
Ahmet Akın, akaryakıtta yapılan zammın ulaşım maliyetlerini artıracağını ve çoğu sektörde yeni zamları beraberinde getireceğini de kaydetti.
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