CHP'den Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki patlama ile ilgili açıklama

20 Ocak 2021 Çarşamba, 11:23

Enerji ve Altyapı Yatırımlarından Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’nın inşaatında meydana gelen ve yurttaşların endişelerini artıran patlamayla ilgili açıklama yaptı. Türkiye’de neredeyse bütün ilgili paydaşların itirazlarına karşın iktidarın ısrar ettiği nükleer politikası kapsamında Akkuyu’da inşaatı devam eden çalışmanın endişelere neden olduğuna işaret eden CHP’li Akın; şunları dile getirdi:

‘KAZA İHTİMALİ UYKULARIMIZI KAÇIRIYOR’

“Bütün sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve yurttaşlarımızın itirazına karşın iktidarın inatla yapımını sürdürdüğü Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’nın inşaatında meydana gelen büyük patlama endişeleri arttırmıştır. Resmi makamlar tarafından patlamanın kontrollü yapıldığı belirtilirken; çevredeki yerleşim yerlerinin zarar gördüğü belirlenmiştir. Henüz inşaat halindeyken yol açma çalışmaları sırasında meydana geldiği belirtilen söz konusu kazanın; santralin faaliyette olduğu bir durumda yaşanması ihtimalini düşünmek bile uykularımızı kaçırmaktadır.”

‘NÜKLEERDE ISRARCI OLMAK AKIL TUTULMASIDIR’

Türkiye’nin yüzde 30 oranında enerji verimliliği potansiyeli ortadayken, nükleer santral gibi her zaman bir risk oluşturacak politikanın belirlenmesi mantıklı değildir. Tüm dünyada yeşil enerjiye geçiş için adımlar atılırken; Türkiye’de inşaatından, yakıt ihtiyacına işletmesinden atık yönetimine kadar Rusya tarafından yapılacak bir nükleer santral için ısrarcı olmak akıl tutulmasıdır.

‘VATANDAŞIN FATURASINA DA OLUMSUZ YANSIYACAK’

Öte yandan iktidarın plansız ve programsız yürüttüğü enerji politikaları vatandaşın faturasını olumsuz yansımaktadır. Akkuyu’da üretilecek elektriğin yarısı için devletin 15 yıl boyunca garanti ettiği alım fiyatının 12,35 dolar olması ise kaza riskinin yanı sıra nükleer santralin ekonomik olarak da kara deliğe dönüşeceğini göstermektedir.

‘BAKANLIK ENDİŞELERİ GİDERİCİ AÇIKLAMA YAPMALI’

Mersin başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızı kaygılandıran bu gelişmeyle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın tüm yurttaşların endişelerini giderecek bir açıklama yapması gerekmektedir.