CHP'den AKP'ye Biden yanıtı: "Tükenmişlik itirafıdır"
AKP'nin 19 Ocak'ta Biden'ın yaptığı konuşmayı şimdi gündeme getirmesine tepki gösteren Özgür Özel, "Bizler, kurulur kurulmaz icazet almaya ABD'ye gidenlerin, Trump'ın mektubuna susanların partisi değiliz" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Öçzgür Özel, Joe Biden'ın 19 Ocak'ta Türkiye siyasetini dizayn etmeye yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı.
AKP'lilerin Biden'ın kullandığı sözler üzerinden muhalefeti hedef almasına tepki gösteren Özel, CHP'li eski genel başkanların ABD ile yaşanan krizlerdeki tavrı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la yaşanan olaylardaki tavrını karşılaştırdı.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "7 ay önceki açıklamaya kazandırılan aleniyet tükenmişlik itirafıdır" diyen CHPli Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:
"Bizler, kurulur kurulmaz icazet almaya ABD'ye gidenlerin, Trump'ın mektubuna susanların değil; Johnson mektubunda İnönü, haşhaş krizinde Ecevit, Irak krizinde Baykal gibi ABD'ye net tavır alanların partisiyiz."
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