CHP'den 'aşı' açıklaması

16 Eylül 2020 Çarşamba, 14:10

CHP'li Kaplan, “bahsi geçen 500 kalem ilaç içerisinde yer alan ve pandemi süreci ile birlikte önemi oldukça artan grip ve zatürre aşılarının bu sezonda her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu halde teminindeki aksaklık devam etmektedir. Kronik hastalar ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız başta olmak üzere bu virüs krizinde herkes için hayati öneme sahip aşıların ücretsiz ve ulaşılabilir olması gerekiyor” dedi.

CHP’li Kaplan “Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç firmasına gerekli sipariş sayısı belirtilen sürelerde verilmediği için; bir önceki yıl gönderilen sayıda aşı gönderileceği bilinmektedir. Bu ihmalkârlığın bedelini yine vatandaş ödeyecektir. Bakanlık acilen aşı ihtiyacını karşılamalı ve mağduriyeti sonlandırmalıdır” dedi.

YERLİ ÜRETİCİ DESTEK VE HİBELER İLE TEŞVİK EDİLMELİ

“İlaç sektöründe reel döviz kuru ile Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç için belirlenen döviz kuru arasındaki makasın, çok açılmış olmasından kaynaklı ithal ilaç firmalarının fiyat beklentisi karşılanamamaktadır. Fiyat beklentisine cevap bulamayan firmalar ise Türkiye'deki ilaç arzını azaltmaktadırlar” diyen Milletvekili Kaplan, “ilaç sektörünün dışa bağımlılığını sonlandıracak, yerli üretimi destekleyen AR-GE çalışmaları yapılmalı, yerli üretici devlet destek ve hibeler ile teşvik edilmelidir” dedi.

“Atatürk döneminde 17 farklı aşı üretebilen Türkiye, 1990 yılından sonra tüm aşıları ithal eden bir ülkeye dönüştü” diyen Kaplan, yerli ve milli üretimin lafta kalmaması uygulanabilir olmasının gerekliliğini vurguladı.