CHP’den AYM’ye ikinci ‘infaz’ başvurusu

11 Haziran 2020 Perşembe, 16:37

CHP, kamuoyunda af yasası olarak bilinen ve 40 bin kişinin cezaeviden çıkmasını sağlayan İnfaz Kanunu’ndaki düzenlemelerin iptali için ikinci kez Anayasa Mahkemesi’ne gitti. AYM, CHP’nin ilk başvurusu için ‘esastan görüşme’ kararı almıştı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, infaz kanununun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne ikinci başvuruyu yaptı. Altay, başvuruyu yapmasının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

- İki ay önce de AYM’ye kanunla ilgili olarak bir şekil bakımından başvuru yapmıştık. Anayasa’nın 149. maddesi şekil tarafından başvuruları öncelikle inceler hükmü açık olduğu halde, şekil bakımından yaptığımız ve 10 günle sınırlı olduğu halde, başvurumuza iki aydır sonuç alamamanın üzüntüsünü de yaşadık.

"DÜŞÜNCESİNİ PAYLAŞANLAR DA YARARLANSIN..."

- Kıldan ince kılıçtan keskin sonuçları bakımından bir durumla karşı karşıyayız. Burada kamu vicdanını, kamuoyunu zedelememe konusunda çok titiz bir çalışma yürüttüğümüzü de belirtmek isterim.

- Türkiye, CHP bu başvuru ile eli kanlı teröristlerin de tahliyesini istiyor zannedilmesin. Herkes için uygulanan denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme indiriminde, TCK’nın 314. Maddesi’nin 3. Fıkrası’ndan ceza alınanların da yararlanmasını istedik.

- Yine biz, TCK’nın 220. Maddesi’nin 6-7 ve 8. Fıkrası’ndan hüküm giyenlerin de yararlanmasını istedik. Yani düşüncesini görsel ve yazılı medya ile ifade edenler bundan yararlansın dedik.

"BASILMAMIŞ KİTAPTAN CEZA ALANLAR DA..."

- Basılmamış kitaptan ceza alanlar bu indirimden yararlansın dedik. Yani, hırsızın yararlandığı indirimden gazeteciler yararlansın dedik. Denetimli serbestlik ve koşullu salıverilmede CHP’nin başvurusunda terör örgütü kurucusu, yöneticileri ve üyeleri için bir indirim talep edilmemiştir.

- Açık cezaevine ayrılma ya da ayrılmama konusunu da mahkemeye getirdik. İnfaz ya da temyiz sürerken adli kontrol uygulamasının ilk derece mahkemesi tarafından kaldırılmasını doğru bulmuyoruz.

- Denetimli serbestlikten dışarıdasınız, bir başka infaz hakiminin sizi tekrar cezaevine sokmasını da aynı şekilde Anayasa’ya aykırı buluyoruz.

“DÜŞÜNEN HAPİSTE HIRSIZ DIŞARIDA”

- Düşünenin hapiste, hırsızlık yapanın dışarıda olduğu bir hukuk sistemi hakkaniyetli değildir. Düşüncesini açıklamaktan başka hiçbir kusuru olmayan insanın hüküm giymesi hakkaniyetli değildir.

- Askerimize, polisimize kurşun sıkan, sıktıran, EYP’lerle saldırı düzenleyen teröristlerle ilgili bir başvuru CHP’nin metninde yoktur. Bunun altını özellikle çizelim.

Erdoğan’ı eleştirenlerin basınç altındaki hakim ve savcılarca terörle ilişkilendirilerek cezaevine konulmalarını görüyoruz. Onların da denetimli serbestlikten yararlanmalarını bir zaruret görüyoruz.

Kaynak: Sözcü



