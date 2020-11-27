CHP'den Bakan Ersoy iddiası: "Otelleri zor duruma sokup, satın aldı"
CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’un şirketinin Bodrum Hilton Türkbükü’nü satın almasını eleştirerek, “Siz bu otelleri zor durumda bırakıp satın alma yoluna nasıl gidersiniz?” sorusuna yanıt istedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ait Ersoy Turizm Şirketi, Muğla’daki Bodrum Hilton Türkbükü’nü satın aldı. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Bakan Ersoy’un ‘turizm sektörü koronavirüs pandemisinde iş yapamamaktan kan ağlarken’ yeni bir otel almasını eleştirerek, “Siz bu otelleri zor durumda bırakıp satın alma yoluna nasıl gidersiniz?” diye sordu.
Alban, Bakan Ersoy’un turizmciye destek olması gerektiğini vurgulayarak, “Turizm Ajansı’nı kurdurdunuz. Bu ajans yurt dışında sizin otelinizi mi tanıttı, insanlar size mi kar bıraktı? O bırakılan karlarla mı alıyorsunuz bu otelleri. Esnafı zor durumda bırakıp şirketlerinize yeni bir kar bırakmaktan vazgeçin” diye konuştu. Alban Bakan Ersoy’a istifa çağrısında bulundu.
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