CHP'den belediye başkanlarına yeni talimat

07 Ekim 2020 Çarşamba, 14:06

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için partili belediye başkanlarına talimat yazısı gönderildiğini bildirdi.

Genel Başkan Yardımcısı Torun, “Tüm belediye başkanlıklarımız, imkânlarını zorlayarak, evlatlarımızın eğitimine destek olmak için ellerinden gelen gayreti gösterecektir. Çocuklarımızın eğitimi hiçbir siyasi çekişmenin parçası olmamalıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu çalışmayı, hiçbir siyasi kaygı gütmeden, tam bir seferberlik ve dayanışma anlayışı içinde başlattığımızı halkımızın bilgisine sunuyoruz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un yazılı açıklaması şöyle:

“Bilindiği üzere; 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim 12 Ekim Pazartesi günü başlayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, her alanda olduğu gibi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmak için de elimizden gelen gayreti gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Bu kapsamda; Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatlarıyla tüm belediye başkanlıklarımıza yeni bir talimat yazısı gönderdik. Belediyelerimiz; okulların dezenfeksiyon işlemlerinden, maske ve hijyen kitleri dağıtımı ile eğitim setleri ve kırtasiye malzemeleri yardımına kadar geniş bir yelpazede çalışma yürütecektir.

“SİYASİ KAYGI GÜTMÜYORUZ”

Tüm belediye başkanlıklarımız, mevcut imkânlarını zorlayarak, pandemi sürecinde büyük sıkıntılar yaşayan evlatlarımıza destek olmak için ellerinden gelen gayreti gösterecektir. Çocuklarımızın eğitimi hiçbir siyasi çekişmenin parçası olmamalıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu çalışmayı, hiçbir siyasi kaygı gütmeden, tam bir seferberlik ve dayanışma anlayışı içinde başlattığımızı halkımızın bilgisine sunuyoruz. Bu çalışmayı yaparken de siyasi iktidarın hiçbir engellemesiyle karşılaşmamayı umut ediyoruz.

“ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYUYORUZ”

Yerel yönetimler, devletin vatandaşa en yakın elidir. Biz de çocuklarımızın eğitimine katı vermek için sorumluluk alıyor, elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyet Halk Partisi olarak yüz yüze eğitime başlayacak tüm evlatlarımıza derslerinde başarılar diliyoruz.”