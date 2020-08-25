CHP’den belediyelere ’30 Ağustos’ talimatı
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın tüm CHP’li belediyelerde koronavirüs tedbirlerinden taviz verilmeksizin kutlanması talimatını verdi.
Torun, yaptığı yazılı açıklamada milli bayramların önemine vurgu yaptı. Cumhuriyet ve demokrasi kavramlarının öneminin anlaşıldığı özel günler olduğunu belirtti.
“EN COŞKULU ŞEKİLDE KUTLAYACAĞIZ”
Torun, açıklamasında, "Cumhuriyet'in kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Büyük Taarruz'u andığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 98'inci yıl dönümünde de yönetiminde olduğumuz 249 belediyemiz ile pandemi kurallarından taviz vermeden Zafer Bayramı'mızı en coşkulu şekilde kutlayacağız. Bu yöndeki talimatımızı belediyelerimize ilettik" ifadesini kullandı.
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