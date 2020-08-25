CHP’den belediyelere ’30 Ağustos’ talimatı

25 Ağustos 2020 Salı, 18:34

Torun, yaptığı yazılı açıklamada milli bayramların önemine vurgu yaptı. Cumhuriyet ve demokrasi kavramlarının öneminin anlaşıldığı özel günler olduğunu belirtti.

“EN COŞKULU ŞEKİLDE KUTLAYACAĞIZ”

Torun, açıklamasında, "Cumhuriyet'in kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Büyük Taarruz'u andığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 98'inci yıl dönümünde de yönetiminde olduğumuz 249 belediyemiz ile pandemi kurallarından taviz vermeden Zafer Bayramı'mızı en coşkulu şekilde kutlayacağız. Bu yöndeki talimatımızı belediyelerimize ilettik" ifadesini kullandı.