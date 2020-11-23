CHP’den, ÇAYKUR yöneticiliği yapan Yüce’ye tepki

23 Kasım 2020 Pazartesi, 06:00

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce’nin ÇAYKUR’daki yöneticilik görevini bırakmasını isteyen CHP’li Keleş, “Kendisinden ilk olarak beklentimiz, yurttaşlarımızın sağlığı için sürekli yaklaştığı dile getirilen büyük depreme dair Sakarya’da geniş çaplı kentsel dönüşümü başlatması” dedi.

Sakarya’nın sanayi ve tarım kenti olduğunu kaydeden Keleş, “Bu özellikleriyle pek çok sorumluluğu da yanında getiriyor. Şehrimizde halledilmesi gereken çok fazla eksiklik var. Bunları her seferinde dile getiriyoruz ancak Sayın Yüce, çalışmalarına Rize’de ÇAYKUR’un toplantılarında devam ediyor. Yetişmiş birçok ziraat mühendisimiz varken, kendisinin bu göreve devam etmesi doğru değil. Belki ÇAYKUR’daki görevini devrederse, firma kâr etmeye başlar. Belediye Başkanı’nın ÇAYKUR’la bir işi olmamalı. Omuzlarında Sakarya şehrinin sorumluluğu mevcut” diye konuştu.

‘CUMHURBAŞKANI İSTİYOR’

Yüce’nin kendisine de makam seçimi yapması talebinde bulunduklarını anlatan Keleş, “Ekrem Yüce’nin yüzüne de bir makam seçmesi gerektiğini söyledik. Kendisi ÇAYKUR’u bırakamayacağını, Cumhurbaşkanı’nın kendisinden bu göreve devam etmesini çok istediğini ve kendisini başarılı bulduğunu söyledi. Sakarya’da bu kadar sorun varken sürekli Rize’ye gidip gelen bir belediye başkanından bahsediyoruz” dedi.