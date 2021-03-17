CHP'den Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza hakkında ilk tepki

17 Mart 2021 Çarşamba, 13:13

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Ordu eski Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın 7'nci duruşmasında İmamoğlu'nun 354 gün boyunca 20 TL parası yani toplamda 7.080 TL para cezası ödemesi hükmedildi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tepki çeken karar hakkında açıklama yaptı.

Seyit Torun'un açıklaması şöyle oldu:

Hepimiz biliyoruz ki bu yargılama iki kez hezimete uğramanın intikamıdır!

Yargılanan Ekrem İmamoğlu değil, onun nezdinde 16 milyon İstanbullu ve halkın hür iradesidir...