CHP’den Erdoğan’ın “3 doz aşı oldum” açıklamasına jet yanıt

01 Haziran 2021 Salı, 23:37

TRT 1 Ve TRT Haber'in ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üç doz aşı oldum. Bir de antikor yükseldi mi yükselmedi mi bununla ilgili adımı attım" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Erdoğan'ın 3 doz aşı olmasına sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi.

CHP'li Emir, Twitter hesabı üzerinden, "Aşının aslında söylendiği gibi 30 Aralık'ta değil daha önce geldiğini, torpilli kişilerin aşılandığını söylediğimizde inkar etmişlerdi. Cumhurbaşkanı 3. doz aşısını olduğunu söyledi. 5 ayda 3 doz aşı yapılamayacağına göre bu açıklamasıyla torpilli aşı iddiamızı doğrulamış oldu" sözleriyle tepki gösterdi.

Özkoş ise Erdoğan'ın 3. doz aşı olmasına "Vatandaşa 1 doz bile yok, Erdoğan'a 3 doz aşı..." sözlerle tepki gösterdi.