CHP'den erken seçim çağrısı: Hodri meydan
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında, iktidara erken seçim çağrısında bulundu.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidara erken seçim çağrısında bulunduğu görüntüleri paylaşarak çağrısını yineledi.
''Hazırsanız, gelin seçime. Hodri meydan, çıkalım kantara, millet kararını versin. Yeni parlamento yapsın yeni anayasayı!''
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