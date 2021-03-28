CHP'den erken seçim çağrısı: Hodri meydan

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında, iktidara erken seçim çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
28 Mart 2021 Pazar, 14:11
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidara erken seçim çağrısında bulunduğu görüntüleri paylaşarak çağrısını yineledi.

''Hazırsanız, gelin seçime. Hodri meydan, çıkalım kantara, millet kararını versin. Yeni parlamento yapsın yeni anayasayı!'' 

 


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