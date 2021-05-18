CHP'den 'esnafa destek' paketine tepki: Bu para kapalı esnafın kirasına mı çare olacak?

18 Mayıs 2021 Salı, 10:17

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaflara 2 ayrı grup halinde 3 bin ve 5 bin TL'lik destek verileceği açıklamasına ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tepki gösterdi. Ağbaba, "Bu para kapalı esnafın kirasına mı, Bağkur primine mi, faturasına mı çare olacak? Dünyada halkından bu kadar kopuk bir iktidar yoktur" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, şunları kaydetti:

'DÜNYADA HALKINDAN BU KADAR KOPUK BİR İKTİDAR YOKTUR'

15 aydır açlığa mahkum edilen esnaftan küçük bir kısmına 1 defalık 5 bin lira hibe vereceklerini müjdeliyorlar! 5 bin /15 ay = 333 lira. Bu para kapalı esnafın kirasına mı, Bağkur primine mi, faturasına mı çare olacak? Dünyada halkından bu kadar kopuk bir iktidar yoktur" dedi.

Nisan ayında faiz lobilerine 67,5 milyar TL ödeyen AKP hükümeti, 1 milyon 385 esnafa 4 milyar 622 milyon TL'yi müjdeledi.

Esnaf ve işletmelere iki ayrı grupta bir defalık 3 ve 5 bin lira nakdi yardım yapılacağını açıklayan Erdoğan, "235 bin esnafa 5 bin TL, 1 milyon 150 bin esnafa da 3 bin lira hibe verilecek" demişti.

