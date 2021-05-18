CHP'den 'esnafa destek' paketine tepki: Bu para kapalı esnafın kirasına mı çare olacak?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'esnafa destek' paketine, "Bu para kapalı esnafın kirasına mı çare olacak?" tepkisini gösterdi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaflara 2 ayrı grup halinde 3 bin ve 5 bin TL'lik destek verileceği açıklamasına ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tepki gösterdi. Ağbaba, "Bu para kapalı esnafın kirasına mı, Bağkur primine mi, faturasına mı çare olacak? Dünyada halkından bu kadar kopuk bir iktidar yoktur" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, şunları kaydetti:
'DÜNYADA HALKINDAN BU KADAR KOPUK BİR İKTİDAR YOKTUR'
15 aydır açlığa mahkum edilen esnaftan küçük bir kısmına 1 defalık 5 bin lira hibe vereceklerini müjdeliyorlar! 5 bin /15 ay = 333 lira. Bu para kapalı esnafın kirasına mı, Bağkur primine mi, faturasına mı çare olacak? Dünyada halkından bu kadar kopuk bir iktidar yoktur" dedi.
Nisan ayında faiz lobilerine 67,5 milyar TL ödeyen AKP hükümeti, 1 milyon 385 esnafa 4 milyar 622 milyon TL'yi müjdeledi.
Esnaf ve işletmelere iki ayrı grupta bir defalık 3 ve 5 bin lira nakdi yardım yapılacağını açıklayan Erdoğan, "235 bin esnafa 5 bin TL, 1 milyon 150 bin esnafa da 3 bin lira hibe verilecek" demişti.
Video Haberler
- Troleybüs elektrik tellerine takılan araba takla attı
- Kız kaçırma kavgası meydan muharebesine dönüştü
- Binlerce yıllık duvar resimleri talan edildi
- Sokak ortasında tekmeli sopalı kavga kamerada
- Yavru ayıları kayda alıp sohbet etti
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan açıkladı! 1 milyon 385 bin esnafa destek
- Bakan Ersoy'un eşinden kutu meyve suyu tepkisi
- Soylu hakkında suç duyurusu
- Çanakkale'de flaş karar: 1 Haziran'a kadar kapalı
- Soylu'dan Sedat Peker için savcılığa çağrı
- Thodex’teki kripto paraların izi bulundu
- İnce, MYK'sini belirledi! İşte A takımı ve parti logosu
- İmamoğlu’ndan 'dezenfektan ihalesi' açıklaması
- Beşiktaşlı Cenk Tosun'dan ayrılıkla ilgili flaş açıklama
- CHP'li belediye başkanı yaşamını yitirdi