Son dakika... Erdoğan normalleşme takvimini açıkladı! 1 milyon 385 bin esnafa destek

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 20:20

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan " Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık " dedi.



AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 4 saat sürdü.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"TAM KAPANMA TEDBİRLERİ SAYESİNDE SALGINI KONTROL ALTINA ALDIK"

"Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kabi duygularımla selamlıyorum. Milletimizin ve tüm İslam alemizin Ramazan Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. Salgın sebebiyle gönlümüzce bir bayram edecediğimiz açıktır. Ülkemizi de adeta esir alan salgına karşı verdiğimiz mcüadelenin amacı, 84 milyonun sağlığını korumaktır. Yüzbinlerce insanımızın hastanelerde tedavi gördüğü bir ortamda başka türlü hareket edebilmemiz mümkün değildir. İnsanımız sağlığını her şeyin önüne koymak, milletimizin bize verdiği bir sorumluluktur. Tam kapanma ile birlikte salgını yine büyük ölçüde kontrol altına aldık."

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI HAFTA İÇİ 21.00 İLE SABAH 5 SAATLERİ ARASI DEVAM EDECEK

Buna göre; sokağa çıkma kısıtlamasını hafta içi 21.00 ile sabah 5 saatleri arasında sürdüreceğiz. Şehirlerarası seyahatlar sokağa çıkma kısıtlaması olmayan saatlerde serbestce yapılabilecek, diğer hallerde izne tabi tutulacak.

''Ramazan ayı boyunca uyguladığımız tam kapanma ve kısıtlamalarla salgını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Kabine toplantımızda 1 Haziran'dan sonra başlayacak kademeli normalleşme adımlarının ikinci aşamasını da görüştük. Önümüzdeki günlerde bu konunun detaylarını paylaşacağız. "

"AŞI TEDARİĞİNE HIZ VERİYORUZ"

"1 Haziran'dan itibaren başlayacak Kademeli normalleşmenin detaylarını ele aldık. Ay sonuna kadar olan süreçte daha da aşağılara çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin tredbirlerine hassasiyetle uyumunu önemle rica ediyorum. Aşı tedariğine hız veriyoruz. Riskli grupların bir önce aşılanmasını sağlıyoruz. Salgından hep birlikte hareket edebilirsek kurtulabiliriz.

"ESKİSİ KADAR KAPSAMLI VE KISITLAYICI TEDBİRLERE İHTİYAÇ OLMAYCAĞINI ÜMİT EDİYORUZ"



"Bu konuda zamanında etkin ve tedbir önlemler almayan ülkelerin nasıl ağır bedel ödediğini biliyrosunuz. Türkiye bedel ödemeden bu süreci geçirdiyse alınan tedbirlere ve milletimizin dirayetine borçludur. Bundan sonra eskisi kadar kapsamlı ve kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç olmaycağını ümit ediyoruz. Bu vesileyle salgının başından beri gösterdikleri gayret için, sağlık çalışanlarına, mülki idare amirliklerine, jandarma ve polis teşkilatımıza teşekkür ediyorum."

Salgın ve vakalar arttığında neden tedbir almıyorsunuz diyenler, tedbir alınınca neden kısıtlamaya gidiyorsunuz diyenlerin olduğunu görüyoruz. Bu saygısızlıktır. Elini taşın altına koymayanların hesaplarının farkındayız. Bişz sadece milletimizin sağlığını korumak istiyoruz. Gerisi laf-ı güzaftır. Hamd olsun. Milletimiz bizim ne yaptığımızı, neyi amaçladığımızı gayet iyi biliyor.

Attığımız her adımda insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla insanımız hem sağlığını hem de aşını koruma mücadelesi verdik. Salgın döneminde dünyada büyümeye devam edebilen nadir ülkelerden biri olduk. kısıtlamadan etkilenen sektörlere maaş, kira desteği yaptık. Vergi ve primle attığımız bu adımların yanında kredi kolaylığı gösterdik. Turizm sektörümüzü ayakta tutmak için ayrıca çalıştık, çabaladık."

"EMEKLİLERİMİZİN MAAŞINI 1.500 LİRAYA ÇIKARDIK"

Bir başka müjdeye daha geliyorum. 645 bin emeklimizin maaşını 1.500 liraya çıkardık. Tarım kredi kooperatiflerin, esnafların vergi ve sigorta primi ertelemeleri ile her kesimden insanımızı rahatlattık.

ESNAFA DESTEK PAKETİ

"Esnaflarımıza yönelik yeni bir destek programının projesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız. Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, seyyar satıcılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, bakırcılar, ayakkabılar, tuhafiyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan, lokantalar, terziler dahildir. Bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. "

"ÇİFTÇİLERİN BORÇLARI ERTELENECEK"

"Çiftçilerimize de müjdelerimiz var. Ramazan ayı boyunca 180 bin ton patates ve kuru soğanı alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin borçları ertelenecektir.

Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir. Ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2 bin 250 liraya, arpa alım fiyatını 1750 liraya yükseltiyoruz. Ton başına hububatta 275 lirayı, bakliyatta ise 910 lirayı bulan prim ve destekler verilerek üreticilerimizin giderlerine katkı sağlanacak."

ÇAY ALIM FİYATI

"Yaş çay alım fiyatı 3,27 destekleme ile 3,4 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl için yaş çay alımı kilo başına 3,8 liraya destekleme ile 4 liraya yükseltilmiştir. Aziz milletim, görüldüğü gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş desteklerle esnafımızın ve milletimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin esnafına ve vatandaşına en ciddi destek sağlayan ülke olduğu açıklanmıştır."

"PKK'NIN SURİYE SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ"



"PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilmiştir. Pek çok kanlı eylemin faili olan bu terörist, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur. Etkisiz hale getirilen Sofi Nurettin'in durumu, PKK/KCK ile PYD/YPG'nin aynı örgüt olduğu gerçeğini inkarı mümkün olmayacak şekilde ortaya koymuştur. Gara operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesine emirleri verenlerden biri de budur. PKK-YPG'nin Irak'ta ve Suriye'de saklanan teröristlerin ele başlarını etkisiz hale getirene kadar operasyonlarımız sürecektir. Bu ülkeye ihanet eden, kurşun sıkan, vatanımızın bütünlüğüne tehdit oluşturan herkesin aynı akıbetin beklediğini bugün Millete Seslenişte hatırlatıyorum."

ERDOĞAN'DAN 'PEKER' GÖNDERMESİ

"En büyük üzüntümüz, ülkemizde hala çetelerden medet umacak kadar zavallılaşan, küçülen haysiyet fukarası kişiliklerin olduğunu görmektir.

Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Biz demokrasiye, milli iradeye uygun şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Eski Türkiye hastalıklarını hortlatma noktasında mesafe alamayacaklar. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına da engel olamayacaklar."

"KUDÜS NÖBETİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

"Maalesef birilerinin Filistin'den bize ne Kudüs'ten bize ne şeklindeki yaklaşımlarına şahit olabiliyoruz. Bugün Biden'ın ciddi bir İsrail'e silah onayıyla ilgili imzasını gördük. O da bakıyoruz ki çok çok önemli 850 bin silah onayı. Lafa geldiğinde silahsızlanma konuşuyorlar. Sayın Biden sözde Ermeni Soykırımda Ermenilerin yanında yer aldın şimdi de ciddi manada orantısız bir saldırı ile Gazze'ye saldıran ve yüzbinlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz. Bunu söylemeye bizleri mecbur ettiniz. Biz bu konularda duramayız, durmayacağız. Bugün de tekrar hatırlatıyorum 84 milyon hep birlikte Kudüs nöbetimizi devam ettireceğiz."

"İSRAİL HUKUK TANIMAZLIĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

"1948 ile 1967 yılları arasında 3.5 milyondan fazla yurtlarından edilerek mülteci durumuna düşürülmüştür. İsrail hukuk tanımazlığını bir kez daha göstermiştir, bunları yavruları öldürecek kadar katiller. Bir yandan Kudüs'ün mahremiyetine el uzatan bir yandan Gazze'deki sivilleri bombalayan işte bu terör devleti İsrail'dir. Siz savaş uçaklarınızla birlikte Gazze'ye bomba yağdırıyorsunuz. Filistin'de yaşanan trajediye arkasını dönen aslında yarın kendi başlarına gelecek felaketlerin tohumlarını ektiklerini unutmamalıdır."

"KUDÜS KONUSUNDA AYRI BİR DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ OLDUĞUNA İNANIYORUZ"



"Şu anda buradan Avrupa'ya sesleniyorum. Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devletini telin ediyorum. İsrail'in Kudüs'te ve Gazze'de yaptıklarına destek veren diğer ülkeler de tarihe, insanlığa karşı işledikleri bu suçun karasıyla anılacaklardır. Türkiye tıpkı Kıbrıs'ta olduğu gibi Filistin topraklarında da iki devletli adil çözümden yana olduğunu her fırsatta ifade etmektedir. Esasen gelinen noktada artık Kudüs konusunda ayrı bir düzenlemeye ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Dün katolik dünyasını ruhani lideri Papa ile yaptığımız telefon görüşmesinde bu hissiyatımı kendisiyle de paylaştım. Kudüs'ün 3 dinin temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından yönetilmesi en doğru ve tutarlı yol olacaktır."

Filistinli çocukların bombalarla ölmesi ile ilgilenmeyenler, İsrailli çocukların füze seslerinden korkması karşısında dehşete kapılabilmektedir. Halbuki çocuklar öldürülürken değil, uyutulurken sessiz kalınmalıdır."



BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE ÇAĞRI

"BM'yi BMGK'yı kuruluş amaçlarından biri de bu olan İİT'nı bir an önce ve etkin bir şekilde Kudüs ve Filistinli mazlumlar için harekete geçmeye çağırıyoruz."