CHP’den faiz artırımına ilk tepki
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), para politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltme kararına CHP'lilerden tepki geldi.
TCMB, yılın son Para Politikası Kurulu toplantısını bugün gerçekleştirdi. Merkez Bankası faiz artışı yönünde karar aldı. Politika faizi yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseldi. Merkez Bankası faizi böylece 200 baz puan artırmış oldu.
Faiz açıklamasının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztraf ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğandu'dan peş peşe açıklamalar geldi.
"ÇÜNKÜ GÜVEN YOK"
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği "Faiz enflasyonun sebebidir" sözlerini hatırlatan CHP'li Erdoğdu, 'milli servet'in eritildiğini ifade ederek, faiz artırımının devam edeceğini ileri sürdü. Erdoğdu açıklamasında, " 'Faiz enflasyonun sebebidir' diye milli servetimizi eritenler faiz artırmaya devam ediyor... Daha da artacak... Çünkü memleketi 70 sente muhtaç bıraktılar... Bütün Milleti batıracak kadar faiz artırsalar da işe yaramaz... Çünkü adalet ve demokrasi yok... Çünkü güven yok" ifadelerine yer verdi.
SICAK PARACILAR...
Yine faiz artırımına dikkat çeken CHP Sözcüsü Öztrak, hukuk ve Anayasa'ya dikkat çekerek yatırım ve işin olmayacağını ifade etti. Öztrak açıklamasında, "TCMB, faizi 2 puan artırarak, yüzde 17'ye yükseltti. Hukukun ve Anayasa'nın askıda olduğu bir ekonomide, yatırım olmaz, iş olmaz. Olsa olsa 'askıda ekmek' olur. Bu duruma düşürülmüş bir ekonomide, sıcak paracılar daha çok istediği faizi alır" şeklinde konuştu.
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