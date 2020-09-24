CHP'den Furkan Celep açıklaması: Bu kirli düzeni yıkmak için mücadele edebiliriz

24 Eylül 2020 Perşembe, 15:44

Kocaeli Darıca'da, 18 yaşındaki kargo işçisi Furkan Celep, dün gece sosyal medyaya bıraktığı bir not ile hayatına son verdi. Furkan Celep'in yaşamına son vermesi üzerine CHP'den bir açıklama yapıldı.

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Twitter hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir gencin intiharıyla güne başladık. Koskoca siyasi kurumların gençliğe zerre kadar umut vermediğinin korkunç bir göstergesi.

Gençleri hayattan koparan bu kirli düzeni yıkacağız.Bunun için mücadele edebiliriz. Hep birlikte. Benzer hisleri yaşayan arkadaşlarım,yalnız değilsiniz.

GENÇLİK İÇİN 4 ACİL TALEP

Gökçe Gökçen, gençlikle ilgili 4 talepte bulundu:

"BİR AN ÖNCE,

- Gençlerin güvenceli işe sahip olmaları için bütçe ve plan açıklanmalı,

- İntihar haberlerinin yapılmasında uluslararası etik ilkelere göre hareket edilmeli,

- İntiharı önleme hattı açılmalı ve duyurulmalı,

- Ruh sağlığı desteği gençler için ücretsiz sağlanmalı."



