CHP'den Furkan Celep açıklaması: Bu kirli düzeni yıkmak için mücadele edebiliriz
CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, 18 yaşındaki işçi Furkan Celep'in intiharı sonrası bir açıklama yaptı.
Kocaeli Darıca'da, 18 yaşındaki kargo işçisi Furkan Celep, dün gece sosyal medyaya bıraktığı bir not ile hayatına son verdi. Furkan Celep'in yaşamına son vermesi üzerine CHP'den bir açıklama yapıldı.
CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Twitter hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bir gencin intiharıyla güne başladık. Koskoca siyasi kurumların gençliğe zerre kadar umut vermediğinin korkunç bir göstergesi.
Gençleri hayattan koparan bu kirli düzeni yıkacağız.Bunun için mücadele edebiliriz. Hep birlikte. Benzer hisleri yaşayan arkadaşlarım,yalnız değilsiniz.
GENÇLİK İÇİN 4 ACİL TALEP
Gökçe Gökçen, gençlikle ilgili 4 talepte bulundu:
"BİR AN ÖNCE,
- Gençlerin güvenceli işe sahip olmaları için bütçe ve plan açıklanmalı,
- İntihar haberlerinin yapılmasında uluslararası etik ilkelere göre hareket edilmeli,
- İntiharı önleme hattı açılmalı ve duyurulmalı,
- Ruh sağlığı desteği gençler için ücretsiz sağlanmalı."
En Çok Okunan Haberler
- Metiner'i donduran yanıt
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- Yüzde 50.1 hayal
- AYM Başkanına 'FETÖ' göndermesi!
- Tartışmalı ihale ekimde
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi
- 18 yaşındaki Furkan'ı geleceksizlik 'öldürdü'
- Soylu, siyaseti ne zaman bırakacağını açıkladı
- Merkez Bankası'nın faiz kararına CHP'den ilk yorum
- Ali Ağaoğlu adasını satıyor
Video Haberler
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
- Ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
- Polisin maske cezası kestiği sürücü böyle çileden çıktı
- Ağır kokuların geldiği evden çıkanlar şaşkına çevirdi
- İşçileri taşıyan servis kaza yaptı: 2’si ağır 8 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Metiner'i donduran yanıt
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- Yüzde 50.1 hayal
- AYM Başkanına 'FETÖ' göndermesi!
- Tartışmalı ihale ekimde
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi
- 18 yaşındaki Furkan'ı geleceksizlik 'öldürdü'
- Soylu, siyaseti ne zaman bırakacağını açıkladı
- Merkez Bankası'nın faiz kararına CHP'den ilk yorum
- Ali Ağaoğlu adasını satıyor