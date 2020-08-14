CHP'den Galatasaray'a ziyaret

14 Ağustos 2020 Cuma, 18:50

CHP Milletvekilleri Ahmet Ünal Çeviköz, Yıldırım Kaya, Gökan Zeybek ve Sibel Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Galatasaray Spor Kulübü, Mustafa Cengiz'e yapılan ziyareti şöyle duyurdu:

"Cumhuriyet Halk Partisi 27. Dönem Milletvekilleri Sayın Ahmet Ünal Çeviköz, Sayın Yıldırım Kaya, Sayın Gökan Zeybek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kâtip Üyesi Sayın Sibel Özdemir Başkanımız Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşen ziyarette Başkan Yardımcımız Yusuf Günay da hazır bulundu.

Milletvekilleri, Başkanımız Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerini ilettiler."