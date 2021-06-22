CHP'den gençlere çağrı: Siyasete girin
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, gençlere "siyasete girin" çağrısı yaparak, "Lütfen size yakın gelen bir siyasi partinin o kapısından girin. İster 'Beğeniyorum ve destekleyeceğim.' deyin ister 'Beğenmiyorum ve değiştireceğim.' deyin ama yapın bunu" ifadesini kullandı.
Gökçen, yaptığı yazılı açıklamada, müzikli eğlence mekanlarının çalışma saatlerine ilişkin düzenlemeye tepki gösterdi.
İktidarın yaşamın her alanına müdahaleden ve bu müdahalenin Covid-19'la hiçbir ilgisinin olmadığını söylemekten çekinmediğini ifade eden Gökçen, bu duruma karşı çözümün daha fazla örgütlenmekten geçtiğini belirtti.
Gökçen, şunları kaydetti:
"Öfkelendiğimizi dile getirmek kadar ertesi günü başka bir mücadelenin başlangıcı olarak görmek, her bir detaya sirayet eden hukuksuzluk ve hadsizliği yenebilmek için hayatın her alanında insan haklarından yana aktif bir şekilde durmak önemli.
Şu bir gerçek, siz olmazsanız olmuyor. Örgütsüz grup ve meslekler aşıda bile en sona kalırken topluca çıkarılan bir sesin siyaset olabilmesi ancak kalıcı ve sürekli bir politik örgütlenme ile mümkün. Özellikle genç arkadaşlarım, lütfen size yakın gelen bir siyasi partinin o kapısından girin. İster 'Beğeniyorum ve destekleyeceğim.' deyin ister 'Beğenmiyorum ve değiştireceğim.' deyin ama yapın bunu. İyi insanlar siyasette var olmalı. Size ihtiyacımız var"
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