CHP'li Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'a saldırı

22 Haziran 2021 Salı, 12:52

Nevşehir'in CHP'li Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, bugün tıraş olmak için gittiği berber dükkânında 2 kişinin saldırısına uğradığını açıkladı.



Başkan Altıok, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Değerli dostlarım.

Bugün maalesef berberde traş olurken 2 kişi tarafından saldırıya uğradım.

Küfür, tehdit ve hakaret ederek darp edilmeye çalışıldım.

Buradan Tüm Hacıbektaş gönül dostlarına sözümdür ki, Hacıbektaş’ımızın menfaati için, hakettiği yere gelmesi için 7 gün 24 saat çalışmaya, Belediyenin 1 kuruşunu rantçılara yedirmemeye #SÖZVERİYORUM ve yanımda olduğunuzu biliyorum.

Arif Yoldaş ALTIOK

Hacıbektaş Belediye Başkanı"