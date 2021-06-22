CHP'li Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'a saldırı
Nevşehir'in CHP'li Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, bugün tıraş olmak için gittiği berber dükkânında 2 kişinin saldırısına uğradığını açıkladı. Berber dükkânındaki yurttaşların araya girmesiyle saldırıdan yara almadan kurtulan Başkan Altıok, saldırganların gözaltına alındığını söyledi.
Nevşehir'in CHP'li Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, bugün tıraş olmak için gittiği berber dükkânında 2 kişinin saldırısına uğradığını açıkladı.
Başkan Altıok, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Değerli dostlarım.
Bugün maalesef berberde traş olurken 2 kişi tarafından saldırıya uğradım.
Küfür, tehdit ve hakaret ederek darp edilmeye çalışıldım.
Buradan Tüm Hacıbektaş gönül dostlarına sözümdür ki, Hacıbektaş’ımızın menfaati için, hakettiği yere gelmesi için 7 gün 24 saat çalışmaya, Belediyenin 1 kuruşunu rantçılara yedirmemeye #SÖZVERİYORUM ve yanımda olduğunuzu biliyorum.
Arif Yoldaş ALTIOK
Hacıbektaş Belediye Başkanı"
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