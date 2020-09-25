CHP'den gözaltılara ilk tepki

25 Eylül 2020 Cuma, 09:10

2014'te düzenlenen Kobani eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı verdi.

Aralarında görevdeki belediye başkanları, HDP'li eski milletvekillerinin de bulunduğu gözaltılara karşı CHP'den ilk tepki geldi.



CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu gözaltılara ilişkin Twitter hesabından şöyle yazdı:

"Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve bir çok siyasetçi sabah saatlerinde gözaltına alındılar.

Nedeni 6-8 Ekim 2014 Kobane olaylarıymış.

Aradan tam 6 yıl geçmiş, soruşturulmuş, ifade vermiş ve yargılanmışlar.

Bu sabah yapılan gözaltılar Saray’a düğün hediyesidir!"



