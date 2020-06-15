CHP'den HDP'nin yürüyüşüne yapılan polis müdahalesine tepki

15 Haziran 2020 Pazartesi, 14:48

Fotoğraf: Kurtuluş Arı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, demokrasi yürüyüşü için toplanan HDP’lilere yapılan polis müdahalesine tepki gösterdi.

Twitter üzerinden bir açıklama yapan Özgür Özel, yürüyüşün engellenmesinin, anayasal bir hakkın kısıtlanması olduğunu ifade etti.

Özel’in açıklaması şöyle:

“HDP’nin yürüyüşünün engellenmesi ve yapılan müdahale; anayasal bir hakkın kısıtlanmasıdır.

Bu yaşananlar polis devleti algısını güçlendirmekte, demokrasiyi ve hukuk devleti ilkelerini zedelemektedir.”



