CHP'den HDP'nin yürüyüşüne yapılan polis müdahalesine tepki
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, demokrasi yürüyüşü için toplanan HDP’lileri polisin engellemesine tepki gösterdi.
Fotoğraf: Kurtuluş Arı
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, demokrasi yürüyüşü için toplanan HDP’lilere yapılan polis müdahalesine tepki gösterdi.
Twitter üzerinden bir açıklama yapan Özgür Özel, yürüyüşün engellenmesinin, anayasal bir hakkın kısıtlanması olduğunu ifade etti.
Özel’in açıklaması şöyle:
“HDP’nin yürüyüşünün engellenmesi ve yapılan müdahale; anayasal bir hakkın kısıtlanmasıdır.
Bu yaşananlar polis devleti algısını güçlendirmekte, demokrasiyi ve hukuk devleti ilkelerini zedelemektedir.”
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