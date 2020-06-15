HDP’li 11 kişi gözaltına alındı

15 Haziran 2020 Pazartesi, 11:37

TBMM’nin 4 Haziran oturumunda HDP’nin Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ile Hakkâri Milletvekili Leyla Güven’in vekilliklerinin düşürülmesinin ardından HDP’liler Edirne ve Hakkâri’den yürüyüş başlattı.

Fotoğraf: Kurtuluş Arı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın Edirne’den başlatacağı yürüyüş öncesi, HDP’li Milletvekilleri ve partili yöneticiler Silivri Alışveriş Merkezi önünde bir araya geldi. Polis ekipleri AVM önünde saatler öncesinden yoğun güvenlik önlemi aldı. Alanda bekleyen HDP’lilere polis ekipleri müdehale ederek, valilik tarafından eylemlerin engellendiğini gerekçe göstererek açıklama yapmalarını engelledi. Polis ekipleri alandaki 11 HDP’liyi gözaltına aldı.

Müdehalenin ardından Milletvekilleri ve polisler arasında uzun süren tartışmalar sonucu, HDP’li yöneticiler alanda beklemeye devam etti. Öte yandan AVM’ye girişler de kapatıldı.

Fotoğraf: Kurtuluş Arı



“BARIŞTAN, DEMOKRASİDEN BU KADAR KORKULMAZ”

Müdahalenin ardından alana gelen Pervin Buldan, yürüyüşün engellenmesine tepki göstererek, “Bu yürüyüş, darbeye karşı bir demokrasi yürüyüşüdür. Bu yürüyüşün önüne çekmek istediğiniz setler, barikatlar bizim kararlı yürüyüşümüzden geri adım attıramayacaklar. Biz bu kadar değiliz, milyonlarız. Kentin birçok yerinde girişleri ve çıkışları yasaklayarak, anayasaya aykırı biçimde meşru olmayan kararlar aldınız. HDP’yi halkla buluşturmamak için aldığınız tedbirler bizim halkımızla bir araya gelmemize engel olmayacaktır. Bugün yollar açık olsaydı, kararlar alınmamış olsaydı biz binlerce kişiyle Edirne’ye uğurlanacaktık. Edirne başta olmak üzere birçok cezaevinde milyonların temsil ettiği HDP’li arkadaşlarımız var. Bugün bu darbeye karşı demokrasi yürüyüşümüz cezaevlerinde olan tüm arkadaşlarımıza yönelik bir demokratik yürüyüştür. Bu yürüyüş Türkiye halklarının geleceğine aittir. Barıştan, demokrasiden bu kadar korkulmaz. Bu yürüyüş AKP hükümeti tarafından mağdur edilen milyonlar içindir. Bu yürüyüş ülkeye barış, özgürlük, demokrasi gelene kadar devam edecek. Şimdi biz Edirne’ye doğru yola çıkıyoruz. Edirne cezaevinin önünde Selahattin Demirtaş şahsında cezaevinde olan partililer ile bir araya gelmek üzere yola çıkıyoruz. Biz gidiyoruz sizler dağılıyorsunuz. Bu toplanma bir gün milyonların buluşmasıyla gerçekleşecek” dedi.

Fotoğraf: Kurtuluş Arı



Açıklamanın ardından Pervin Buldan ve HDP’li yöneticiler Edirne Cezaevine gitmek üzere alandan ayrıldı.