Müzisyenler iklim krizine karşı pop-up sergisi başlatıyor

Grimes ve Bon Iver’den Justin Vernon gibi birçok sanatçı iklim krizine dikkat çekmek için önümüzdeki 9 Eylül tarihinde başlayacak bir pop-up sergiye imza attı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2021 Salı, 04:00
Müzisyenler iklim krizine karşı pop-up sergisi başlatıyor
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Müzisyenlerin hazırladığı enstalasyonlar Brooklyn’de sergilenecek. “Undercurrent” başlıklı etkinlik aynı isimli yeni kurulan bir şirketin de tanıtımını yapacak. Etkinlikteki 11 enstalasyon çevre dernekleri Kiss the Ground, Ocean Conservancy ve Global Forest Generation tarafından destekleniyor.

Bilet satışlarından elde edilen gelirler bu organizasyonlara bağış olarak verilecek. Enstalasyonlar 5 bin metrekarelik bir alana yayılacak. Artnet’in haberine göre sergiyle ilgili bir açıklama yapan Grimes, “Çevreyi korumazsak bilincin geleceği biyolojik değil, yapay olacak” dedi. Şarkıcı sergiye “A.I. Meditations” adlı projesiyle katılacak. Etkinlikte eserleri sergilenecek diğer müzisyenler ise Jorja Smith, Khruangbin, Miguel, Mount Kimbie, Actress, The 1975 ve Nosaj Thing olarak açıklandı.


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