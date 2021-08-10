Müzisyenler iklim krizine karşı pop-up sergisi başlatıyor

10 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Müzisyenlerin hazırladığı enstalasyonlar Brooklyn’de sergilenecek. “Undercurrent” başlıklı etkinlik aynı isimli yeni kurulan bir şirketin de tanıtımını yapacak. Etkinlikteki 11 enstalasyon çevre dernekleri Kiss the Ground, Ocean Conservancy ve Global Forest Generation tarafından destekleniyor.

Bilet satışlarından elde edilen gelirler bu organizasyonlara bağış olarak verilecek. Enstalasyonlar 5 bin metrekarelik bir alana yayılacak. Artnet’in haberine göre sergiyle ilgili bir açıklama yapan Grimes, “Çevreyi korumazsak bilincin geleceği biyolojik değil, yapay olacak” dedi. Şarkıcı sergiye “A.I. Meditations” adlı projesiyle katılacak. Etkinlikte eserleri sergilenecek diğer müzisyenler ise Jorja Smith, Khruangbin, Miguel, Mount Kimbie, Actress, The 1975 ve Nosaj Thing olarak açıklandı.