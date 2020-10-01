İşlerine iade edilmeyen Cargill işçilerine destek
26. Dönem İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, İstanbul Ataşehir’ de direnişlerini sürdüren Cargill işçilerini ziyaret etti ve mahkeme kararına rağmen işlerine iade edilmeyen işçilerle dayanışma mesajı verdi.
26. Dönem İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Istanbul Ataşehir’ de direnişlerini sürdüren Cargill işçilerini ziyaret etti.
Bursa' da Cargill fabrikasi önünde yürüttükleri direnişlerini Ağustos ayında Istanbul' da bulunan Cargill’ in merkez ofisinin önüne taşıyan işçileri ziyaret eden Altıok mahkeme kararına rağmen işlerine iade edilmeyen işçilerle dayanışma mesajı verdi.
Yapılan hukuksuzluğun gerek TBMM’ de gerekse farklı platformlarda gündeme getirilmesinin takipçisi olacağını dile getiren Zeynep Altıok verilen mücadelenin önemine de değindi. Direnişi sürdüren işçilerin verdiği hukuk ve hak arama mücadelesinin kendilerinin olduğu kadar sendikasız ve güvencesiz çalıştırılmak istenen bütün işçilerin haklarını savunmaya dönük olduğunu da vurgu yapan Altıok emekten yana olan bütün kesimleri bu mücadeleye destek olmaya davet etti.
Hak arama direnişinde 896. güne gelen işçilerin mücadele kararlılığının da saygı duyulması gereken bir süreç olduğuna dikkat çeken CHP’ nin önceki dönem Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok yaklaşan kış şartlarında verilen mücadelenin işçilerin sağlıklarını tehlikeye atmaması kamuoyunu sürece sahip çıkmaya davet etti.
Altıok'a ziyaretinde CHP Istanbul İl örgütü temsilcileri ve Ataşehir Kent Konseyi Başkanı Turan Dolu eşlik etti.
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